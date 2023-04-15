Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’u evli bir yönetmenle mi aldattı? Magazin kulisleri çalkalanıyor

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, haftalardır süren tartışmaların ardından dün resmen boşanacaklarını açıkladı. Aralarındaki sorunla ilgili birçok iddia gündeme gelse de son iddia öyle böyle değil. Evlilik ihanet yüzünden bitmiş ancak bu kez ihanet eden erkek değil kadınmış…

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti günlerdir süren tantananın ardından ayrılık kararı aldı. 8 aylık evliliğin sona ermesiyle ilgili her kafadan bir ses çıkarken en bomba iddia geldi. Evlilik ihanet yüzünden bitmiş, ancak ihanet bu kez kadın tarafından gelmiş.

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8 aylık evliliklerini sonlandırma kararı alan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, “Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldık” açıklaması yapmıştı. dedi.

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Odatv’nin haberine göre, Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç’u evli bir yönetmenle aldattığı iddia edildi.

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Sosyal medyada yer alan “evli bir yönetmen evli bir oyuncuyla ilişki yaşıyor” haberlerindeki oyuncunun Demet Özdemir olduğu öne sürüldü.

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Her evlilikte olduğu gibi…

Ağustos 2022’de rüya gibi bir düğünle nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un mutluluğu sadece 8 ay sürdü.

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Demet Özdemir’in 26 Şubat’taki doğum gününde şiddetli bir tartışma yaşadığı iddia edilen çiftin arasının o günden sonra bir türlü düzelmediği iddia edildi.

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Demet Özdemir konuyla ilgili olarak “her evlilikte olduğu gibi bizim evliliğimizde de sorunlar var” açıklamasını yaptı.

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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile birlikte yaşadıkları evden ayrılarak Moda’da sete yakın bir otele yerleşti.

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Evliliğimizi bitirme kararı aldık

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 8 aylık evliliklerini anlaşmalı olarak bitirmeye karar verdi. Demet Özdemir, ayrılık kararını Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla duyurdu:

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“Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz.

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