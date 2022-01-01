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Hande Erçel’den yeni imaj! Görenler tanıyamadı…

Hande Erçel’den yeni imaj! Görenler tanıyamadı…
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04 Şubat 2022 - 14:18

Hande Erçel’den yeni imaj! Görenler tanıyamadı…

Hande Erçel, ELLE Dergisi’nin yeni sayısına kapak oldu. Ünlü oyuncuyu görenler, ilk başta onu tanımakta zorlandı.

Hande Erçel’den yeni imaj! Görenler tanıyamadı… - Sayfa 1

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan ve son dönemde yıldızını iyiden iyiye arttıran Hande Erçel, ELLE Dergisi’nin Şubat sayısına kapak kızı oldu.

Hande Erçel’den yeni imaj! Görenler tanıyamadı… - Sayfa 2

1,5 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Kerem Bürsin’den ayrılan Hande Erçel gündemden düşmüyor.

Hande Erçel’den yeni imaj! Görenler tanıyamadı… - Sayfa 3

Son olarak dergi için kullandığı imajıyla gündeme gelen güzel oyuncuyu takipçileri tanımakta zorlandı.

Hande Erçel’den yeni imaj! Görenler tanıyamadı… - Sayfa 4

KENDİNİ SANATA VERDİ

‘Sen Çal Kapımı’ adlı dizide başrolleri paylaşırken birbirlerine aşık olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Hande Erçel’den yeni imaj! Görenler tanıyamadı… - Sayfa 5

Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda ablası Gamze Erçel’in doğum gününü kutlamak için Sapanca’ya gitmişti.

Hande Erçel’den yeni imaj! Görenler tanıyamadı… - Sayfa 6

Kerem Bürsin’in kutlamaya katılmaması dikkat çekmişti.

Hande Erçel’den yeni imaj! Görenler tanıyamadı… - Sayfa 7

Yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşadığı Kerem Bürsin’den yeni ayrılan Hande Erçel yaralı kalbinin ilacını; fırçayı eline alıp tuval karşısına geçmekte buldu. Hande Erçel’in yağlı tablosuna beğeni ve yorum yağdı.

Hande Erçel’den yeni imaj! Görenler tanıyamadı… - Sayfa 8

TANIMAKTA ZORLANDILAR

ELLE dergisine kapak olan Hande Erçel’in iddialı fotoğraflarını gören bazı sosyal medya kullanıcıları, Erçel’i tanımakta güçlük çekti.

Hande Erçel’den yeni imaj! Görenler tanıyamadı… - Sayfa 9

Ünlü oyuncunun dergi için kullandığı imajı, bambaşka bir Hande Erçel’in yansıtılmasını sağladı.

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