Hande Erçel’den yeni imaj! Görenler tanıyamadı…
Hande Erçel, ELLE Dergisi’nin yeni sayısına kapak oldu. Ünlü oyuncuyu görenler, ilk başta onu tanımakta zorlandı.
Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan ve son dönemde yıldızını iyiden iyiye arttıran Hande Erçel, ELLE Dergisi’nin Şubat sayısına kapak kızı oldu.
1,5 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Kerem Bürsin’den ayrılan Hande Erçel gündemden düşmüyor.
Son olarak dergi için kullandığı imajıyla gündeme gelen güzel oyuncuyu takipçileri tanımakta zorlandı.
KENDİNİ SANATA VERDİ
‘Sen Çal Kapımı’ adlı dizide başrolleri paylaşırken birbirlerine aşık olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda ablası Gamze Erçel’in doğum gününü kutlamak için Sapanca’ya gitmişti.
Kerem Bürsin’in kutlamaya katılmaması dikkat çekmişti.
Yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşadığı Kerem Bürsin’den yeni ayrılan Hande Erçel yaralı kalbinin ilacını; fırçayı eline alıp tuval karşısına geçmekte buldu. Hande Erçel’in yağlı tablosuna beğeni ve yorum yağdı.
TANIMAKTA ZORLANDILAR
ELLE dergisine kapak olan Hande Erçel’in iddialı fotoğraflarını gören bazı sosyal medya kullanıcıları, Erçel’i tanımakta güçlük çekti.
Ünlü oyuncunun dergi için kullandığı imajı, bambaşka bir Hande Erçel’in yansıtılmasını sağladı.