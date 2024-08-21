Mersin’de tırla tanker çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin Tarsus arası otoyolda trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki 33 AJJ 051 plakalı tır ile 06 CGF 019 plakalı tanker çarpışırken kazada, tır sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer sürücü ise yaralandı.

Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrası E.B’nin cenazesi morga götürülürken, kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.