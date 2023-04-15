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Mert Yazıcıoğlu en yakın arkadaşını tek kalemde sildi

Mert Yazıcıoğlu en yakın arkadaşını tek kalemde sildi
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15 Nisan 2023 - 23:00

4 yıllık ilişkisini bitirdiği Afra Saraçoğlu’nu sosyal medya hesabından silen Mert Yazıcıoğlu’ndan dikkat çeken bir hamle daha geldi. Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile Yalı Çapkını dizisinde başrolü paylaşan yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir’i takipten çıkartarak birlikte olan fotoğrafını da sildi.

Mert Yazıcıoğlu en yakın arkadaşını tek kalemde sildi - Sayfa 1

2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanışan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu geçtiğimiz aralık ayında 4 yıllık ilişkilerini noktalayarak evlerini ayırdı. Yazıcıoğlu ayrılıktan kısa bir süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı.

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Mert Yazıcıoğlu en yakın arkadaşını tek kalemde sildi - Sayfa 2

İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Yazıcıoğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 4 yıllık eski aşkını tek kalemde sildi. Genç oyuncu son hamlesiyle de dikkatleri üzerine çekti.

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Mert Yazıcıoğlu en yakın arkadaşını tek kalemde sildi - Sayfa 3

MERT RAMAZAN DEMİR’İ DE SİLDİ
Mert Yazıcıoğlu, Saraçoğlu ile birlikteyken yakın arkadaş olduğu Mert Ramazan Demir’i Instagram’dan takipten çıkardı.

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Mert Yazıcıoğlu en yakın arkadaşını tek kalemde sildi - Sayfa 4

Mert Ramazan Demir ile Mert Yazıcıoğlu’nu takip etmeye devam ediyor.

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Mert Yazıcıoğlu en yakın arkadaşını tek kalemde sildi - Sayfa 5

İkilinin arasında ne yaşandığı ise henüz bilinmiyor. Öte yandan Yazıcıoğlu, Demir ve Saraçoğlu ile olan fotoğrafı da sildi.

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Mert Yazıcıoğlu en yakın arkadaşını tek kalemde sildi - Sayfa 6

AFRA VE MERT RAMAZAN’IN AŞK YAŞADIĞI İDDİASI
Demir ile Saraçoğlu şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde başrolü paylaşıyor.

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Mert Yazıcıoğlu en yakın arkadaşını tek kalemde sildi - Sayfa 7

4 yıllık ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu’nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yakınlaştığı iddia edilmiş ancak taraflar kesin bir dille yalanlamıştı.

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Mert Yazıcıoğlu en yakın arkadaşını tek kalemde sildi - Sayfa 8
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Mert Yazıcıoğlu en yakın arkadaşını tek kalemde sildi - Sayfa 9
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Mert Yazıcıoğlu en yakın arkadaşını tek kalemde sildi - Sayfa 10
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Mert Yazıcıoğlu en yakın arkadaşını tek kalemde sildi - Sayfa 11
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Mert Yazıcıoğlu en yakın arkadaşını tek kalemde sildi - Sayfa 12
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Mert Yazıcıoğlu en yakın arkadaşını tek kalemde sildi - Sayfa 13

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