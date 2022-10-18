Demet Evgar: Biz çiftçi bir aileyiz!

Dört kuşaktır tarımla uğraşan bir ailenin bireyi olan Demet Evgar, şunları söyledi:

“Biz bu işi hala sürdürüyoruz. Hatta evladımı da oranın havasını iyice solusun diye çiftliğe götürdüm. Toprakla uğraşanların hayatı sabah 04:30-05:00 dediniz mi başlar. İşi 12 olmadan bitiririz.

Sabah bereketi denilen bir şey vardır toprakla uğraşanlarda. Şunu içten bir şekilde söyleyebilirim ki, tarlada yorulduğum kadar hiçbir işte daha yorulmamışımdır.

Kadınların emeklerinin her alanda olduğu gibi tarımda da çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Unutmamak gerekir ki tarım bir aile işidir. Bir çiftçi kızı olarak bunu çok iyi biliyorum…

Tarımda daha az kaynak tüketerek daha fazla verim almak mümkün ve dünyanın buna ihtiyacı var.

Proje içerisinde hibe desteği alan ve eğitimlere katılan kadın çiftçilerimiz var. Hepsine buradan sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çok zor bir iş yapıyorlar. Emek yoğun bir organizasyonun içerisindeler. Toprak ana kendi gibi anaların uğraşlarını yanıtsız bırakmıyor. İyi ki varlar. Kendi annem de dahil olmak üzere tüm kadın çiftçilerimizin gününü kutluyorum.”