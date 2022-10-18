Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Demet Evgar: Biz çiftçi bir aileyiz!

Demet Evgar: Biz çiftçi bir aileyiz!
1 views
18 Ekim 2022 - 11:59

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ne özel olarak gerçekleştirilen hasat etkinliğinde boy gösteren ünlü oyuncu, sürdürülebilir ve yenileyici tarım uygulamalarını anlattı.

Dört kuşaktır tarımla uğraşan bir ailenin bireyi olan Demet Evgar, şunları söyledi:

“Biz bu işi hala sürdürüyoruz. Hatta evladımı da oranın havasını iyice solusun diye çiftliğe götürdüm. Toprakla uğraşanların hayatı sabah 04:30-05:00 dediniz mi başlar. İşi 12 olmadan bitiririz.

Sabah bereketi denilen bir şey vardır toprakla uğraşanlarda. Şunu içten bir şekilde söyleyebilirim ki, tarlada yorulduğum kadar hiçbir işte daha yorulmamışımdır.

 

Demet Evgar: Biz çiftçi bir aileyiz

 

Kadınların emeklerinin her alanda olduğu gibi tarımda da çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Unutmamak gerekir ki tarım bir aile işidir. Bir çiftçi kızı olarak bunu çok iyi biliyorum…

Tarımda daha az kaynak tüketerek daha fazla verim almak mümkün ve dünyanın buna ihtiyacı var.

Proje içerisinde hibe desteği alan ve eğitimlere katılan kadın çiftçilerimiz var. Hepsine buradan sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çok zor bir iş yapıyorlar. Emek yoğun bir organizasyonun içerisindeler. Toprak ana kendi gibi anaların uğraşlarını yanıtsız bırakmıyor. İyi ki varlar. Kendi annem de dahil olmak üzere tüm kadın çiftçilerimizin gününü kutluyorum.”

 

Demet Evgar: Biz çiftçi bir aileyiz
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyülediNaz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi
Seren Serengil’den Hadise bombası! ‘Reza Zarrab’la olan mesajları okudum’ deyip açıkladı…Seren Serengil’den Hadise bombası! ‘Reza Zarrab’la olan mesajları okudum’ deyip açıkladı…
Ünlü isimler hayatını kaybeden madencileri andılarÜnlü isimler hayatını kaybeden madencileri andılar
Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntüEski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü
Sinan Akçıl’dan Ferhat Göçer’e: Uyuz oluyorum o doktoraSinan Akçıl’dan Ferhat Göçer’e: Uyuz oluyorum o doktora
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsveç gazetesi görüntüleri yayınladı! Kuzey Akım 1 boru hattında 50 metrelik alan kayıp
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Stajyere asgari ücret! Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ulusal staj başvuruları başladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu’dan cesur paylaşım! Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nevşin Mengü, Oğuzhan Uğur’un programına neden katılmadığını açıkladı! Jahrein yanıt verdi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seren Serengil’den Hadise bombası! ‘Reza Zarrab’la olan mesajları okudum’ deyip açıkladı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü isimler hayatını kaybeden madencileri andılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Evgar: Biz çiftçi bir aileyiz!
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray’da opsiyon gerçekleri! Juan Mata ve Seferovic…Ekim 6, 2022-9:31 am
THY uçağının lastiği patladıEkim 6, 2022-9:30 am
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece!Ekim 6, 2022-9:24 am
Ünlü oyuncu katil olmuştu… Alec Baldwin’den flaş adım!Ekim 6, 2022-9:20 am
Kılıçdaroğlu: Aday belirlenen kuralların dışına çıkmayacakEkim 4, 2022-9:58 am
Son dakika… THY’den yeni ucuz bilet kampanyasıEkim 4, 2022-9:57 am
Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi sonrası radikal öneri!Ekim 4, 2022-9:56 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !