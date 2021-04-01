Seda Sayan, Eros adlı lüks tekneyle kadın arkadaşlarını mavi tura çıkardı. Bodrum koylarını dolaşan tekne, önceki gün Torba’ya demir attı.

Teknede son ses Ebru Gündeş şarkıları çaldıran Sayan, purosunu yakıp manzarayı izledi.

Sayan, ardından Fatih Ürek şarkıları ile kurtlarını döktü.

Sayan, arkadaşları ile denize girerken de önlem aldırdı. Gazetecilerin çevrede olup olmadığını kontrol ettirten şarkıcı, sudan çıkar çıkmaz pareosunu beline bağlayarak selülit görüntüsü vermemeye dikkat etti.