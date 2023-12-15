Murat Boz’dan yıllar sonra gelen ‘göğüs’ itirafı!

Murat Boz’un formdan düştüğü ve sporu aksattığı yorumları yapılmıştı.
O haberlerinden ardından Murat Boz sıkı bir diyet ve spor programına katılmış, forma girmişti.
Boz, katıldığı bir Youtube programında yıllar sonra o görüntülerle ilgili itirafta bulundu.
Boz, o dönemde çok sinirlendiğini anlatırken bir sütyen markasından da teklif geldiğini itiraf etti.
Murat Boz konu hakkında şunları söyledi:
“O dönem bana bir sütyen markasından teklif geldi.”
“Ben o dönem bunu reddettim ve çok ciddi bir para veriyorlardı…”
“Şuradan kalkmak nasip olmasın.”
“Ya şu anki kafam olsa saniye düşünmem öyle söyleyeyim…”
“Şu anki kafamda olsaydım bunu bu kadar dert edecek bir pozisyonda olmazdım…”
“Ama çok dert ettim o fotoğraflarımı haberlerde görünce tatilim zehir oldu tekneden çıkmadım.”