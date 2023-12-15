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Murat Boz’dan yıllar sonra gelen ‘göğüs’ itirafı!

Murat Boz’dan yıllar sonra gelen ‘göğüs’ itirafı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Aralık 2023 - 15:14
YouTube’da yayınlanan bir programa konuk olan şarkıcı Murat Boz, aşırı kilo aldığı dönemde yaşadığı göğüs problemlerini anlattı ve aldığı ‘sinir bozucu’ teklifle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Murat Boz, 2012 yılı yazında tatil esnasında çekilen fotoğrafları ile bir yaz konuşulmuş ve memelerini herkes diline dolamıştı.
Murat Boz’dan yıllar sonra gelen ‘göğüs’ itirafı! Aldığı ‘sinir bozucu’ teklifi ilk kez açıkladı… - Sayfa 2

Murat Boz’un formdan düştüğü ve sporu aksattığı yorumları yapılmıştı.

Murat Boz’dan yıllar sonra gelen ‘göğüs’ itirafı! Aldığı ‘sinir bozucu’ teklifi ilk kez açıkladı… - Sayfa 3

O haberlerinden ardından Murat Boz sıkı bir diyet ve spor programına katılmış, forma girmişti.

Murat Boz’dan yıllar sonra gelen ‘göğüs’ itirafı! Aldığı ‘sinir bozucu’ teklifi ilk kez açıkladı… - Sayfa 4

Boz, katıldığı bir Youtube programında yıllar sonra o görüntülerle ilgili itirafta bulundu.

Murat Boz’dan yıllar sonra gelen ‘göğüs’ itirafı! Aldığı ‘sinir bozucu’ teklifi ilk kez açıkladı… - Sayfa 5

Boz, o dönemde çok sinirlendiğini anlatırken bir sütyen markasından da teklif geldiğini itiraf etti.

Murat Boz’dan yıllar sonra gelen ‘göğüs’ itirafı! Aldığı ‘sinir bozucu’ teklifi ilk kez açıkladı… - Sayfa 6

Murat Boz konu hakkında şunları söyledi:

Murat Boz’dan yıllar sonra gelen ‘göğüs’ itirafı! Aldığı ‘sinir bozucu’ teklifi ilk kez açıkladı… - Sayfa 7

“O dönem bana bir sütyen markasından teklif geldi.”

Murat Boz’dan yıllar sonra gelen ‘göğüs’ itirafı! Aldığı ‘sinir bozucu’ teklifi ilk kez açıkladı… - Sayfa 8

“Ben o dönem bunu reddettim ve çok ciddi bir para veriyorlardı…”

Murat Boz’dan yıllar sonra gelen ‘göğüs’ itirafı! Aldığı ‘sinir bozucu’ teklifi ilk kez açıkladı… - Sayfa 9

“Şuradan kalkmak nasip olmasın.”

Murat Boz’dan yıllar sonra gelen ‘göğüs’ itirafı! Aldığı ‘sinir bozucu’ teklifi ilk kez açıkladı… - Sayfa 10

“Ya şu anki kafam olsa saniye düşünmem öyle söyleyeyim…”

Murat Boz’dan yıllar sonra gelen ‘göğüs’ itirafı! Aldığı ‘sinir bozucu’ teklifi ilk kez açıkladı… - Sayfa 11

“Şu anki kafamda olsaydım bunu bu kadar dert edecek bir pozisyonda olmazdım…”

Murat Boz’dan yıllar sonra gelen ‘göğüs’ itirafı! Aldığı ‘sinir bozucu’ teklifi ilk kez açıkladı… - Sayfa 12

“Ama çok dert ettim o fotoğraflarımı haberlerde görünce tatilim zehir oldu tekneden çıkmadım.”

Murat Boz’dan yıllar sonra gelen ‘göğüs’ itirafı! Aldığı ‘sinir bozucu’ teklifi ilk kez açıkladı… - Sayfa 13
Murat Boz’dan yıllar sonra gelen ‘göğüs’ itirafı! Aldığı ‘sinir bozucu’ teklifi ilk kez açıkladı… - Sayfa 14
Murat Boz’dan yıllar sonra gelen ‘göğüs’ itirafı! Aldığı ‘sinir bozucu’ teklifi ilk kez açıkladı… - Sayfa 15
Murat Boz’dan yıllar sonra gelen ‘göğüs’ itirafı! Aldığı ‘sinir bozucu’ teklifi ilk kez açıkladı… - Sayfa 16
Murat Boz’dan yıllar sonra gelen ‘göğüs’ itirafı! Aldığı ‘sinir bozucu’ teklifi ilk kez açıkladı… - Sayfa 17
Murat Boz’dan yıllar sonra gelen ‘göğüs’ itirafı! Aldığı ‘sinir bozucu’ teklifi ilk kez açıkladı… - Sayfa 18
Murat Boz’dan yıllar sonra gelen ‘göğüs’ itirafı! Aldığı ‘sinir bozucu’ teklifi ilk kez açıkladı… - Sayfa 19
Murat Boz’dan yıllar sonra gelen ‘göğüs’ itirafı! Aldığı ‘sinir bozucu’ teklifi ilk kez açıkladı… - Sayfa 20
Murat Boz’dan yıllar sonra gelen ‘göğüs’ itirafı! Aldığı ‘sinir bozucu’ teklifi ilk kez açıkladı… - Sayfa 21
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