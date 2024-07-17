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Havada aşk kokusu mu var

Havada aşk kokusu mu var
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Temmuz 2024 - 16:11
EURO 2024’teki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan futbolcu Barış Alper Yılmaz, tatil için gittiği Bodrum’da Şeyma Subaşı ile buluştuğu iddia edildi. İkilinin buluşma gecesinde derin sohbete daldığı ve sabahın ilk ışıklarına kadar beraber eğlendikleri de gelen bilgiler arasında…

Havada aşk kokusu mu var: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz buluştu - Sayfa 1

EURO 2024’teki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan futbolcu 24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz ve Şeyma Subaşı hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Havada aşk kokusu mu var: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz buluştu - Sayfa 2

Yakın arkadaşlarıyla lüks bir otelde konaklayan Barış Alper Yılmaz, 34 yaşındaki Şeyma Subaşı ile karşılaşarak derin bir sohbete daldı.

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Havada aşk kokusu mu var: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz buluştu - Sayfa 3

İkilinin samimiyeti aşk dedikodularını da beraberinde getirdi.

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Havada aşk kokusu mu var: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz buluştu - Sayfa 4

Barış Alper Yılmaz’ın adı daha önce oyuncu Melisa Döngel ile aşk dedikodularına karışmıştı…

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Havada aşk kokusu mu var: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz buluştu - Sayfa 5
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Havada aşk kokusu mu var: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz buluştu - Sayfa 6
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Havada aşk kokusu mu var: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz buluştu - Sayfa 7
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Havada aşk kokusu mu var: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz buluştu - Sayfa 8
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Havada aşk kokusu mu var: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz buluştu - Sayfa 9
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Havada aşk kokusu mu var: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz buluştu - Sayfa 10
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Havada aşk kokusu mu var: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz buluştu - Sayfa 11
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Havada aşk kokusu mu var: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz buluştu - Sayfa 12
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Havada aşk kokusu mu var: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz buluştu - Sayfa 13
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Havada aşk kokusu mu var: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz buluştu - Sayfa 14
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Havada aşk kokusu mu var: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz buluştu - Sayfa 15
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Havada aşk kokusu mu var: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz buluştu - Sayfa 16
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Havada aşk kokusu mu var: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz buluştu - Sayfa 17
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Havada aşk kokusu mu var: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz buluştu - Sayfa 18
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Havada aşk kokusu mu var: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz buluştu - Sayfa 19
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Havada aşk kokusu mu var: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz buluştu - Sayfa 20
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