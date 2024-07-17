Havada aşk kokusu mu var

EURO 2024’teki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan futbolcu 24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz ve Şeyma Subaşı hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
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Yakın arkadaşlarıyla lüks bir otelde konaklayan Barış Alper Yılmaz, 34 yaşındaki Şeyma Subaşı ile karşılaşarak derin bir sohbete daldı.
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İkilinin samimiyeti aşk dedikodularını da beraberinde getirdi.
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Barış Alper Yılmaz’ın adı daha önce oyuncu Melisa Döngel ile aşk dedikodularına karışmıştı…
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