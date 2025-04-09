GÖNÜL YAZAR’DAN KORKUTAN HABER!

Türk müziğinin efsanevi isimlerinden, “Taş Bebek” lakabıyla gönüllere taht kuran Gönül Yazar’dan üzücü bir haber geldi. Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği sağlık problemleriyle gündeme gelen 87 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun yeniden kötüleştiği öğrenildi. Ünlü sanatçı Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden Gönül Yazar için dua istedi.

Akay, Yazar ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Gönül Yazar’ın sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil. Taş Bebek için dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, sanatçının hayranlarını endişeye sevk etti.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz sene bacağına pıhtı atması nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gören Gönül Yazar, o dönemde yaşadığı zorlukları açıklamış ve sevenlerine umut vermeye çalışmıştı. Yine o süreçte yaptığı vasiyet açıklaması da gündem yaratmıştı.

VASİYETİ UZUN SÜRE KONUŞULMUŞTU

Ünlü sanatçı, “Kızım çok mirasa kondu babası Erol Simavi’den… Allah’a şükür benim birikimim var gazino zamanından, ona muhtaç değilim. Ortaköy’deki evim çok değerlendi, LÖSEV’e bağış yapacağım. O ev ben yaşarken benim, benden sonra o küçük lösemili çocuklara ait olacak” sözleriyle Türkiye’nin takdirini kazanmıştı.

Gönül Yazar’ın bu vasiyet açıklaması, sadece bir hayırseverlik örneği olmakla kalmamış, aynı zamanda toplumda farkındalık yaratmıştı.

SEVENLERİNDEN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Onur Akay’ın paylaşımının ardından Gönül Yazar’ın sağlık durumuna dair endişelenen hayranları, sosyal medyada destek mesajları paylaşarak sanatçıya moral vermeye çalıştı. “Dualarımız seninle”, “Taş Bebek güçlüdür, yine ayağa kalkar”, “Sen bizim efsanemizsin” gibi mesajlarla duygularını ifade eden hayranları, sanatçının bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanelerinden olan Gönül Yazar’a yönelik bu yoğun ilgi, sanatçının hafızalardaki yerini ve halkın gönlündeki kıymetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr