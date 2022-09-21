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Demet Akalın ‘Hira’yı ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın’ dedi, ortalık karıştı… Neşe Erberk’ten cevap

Demet Akalın ‘Hira’yı ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın’ dedi, ortalık karıştı… Neşe Erberk’ten cevap
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21 Eylül 2022 - 12:38

“EN GÜZELİ BENİM KIZIM”

“3 nesil oradaydık. Ben, annem ve kızım Lara. Çok gurur duyduk. Selin sahnede yürürken kuğu gibiydi. Konuşmalarıyla da inanılmaz etkiliydi. Gurur duydum kızımla.

Benim beklediğim ve hayal ettiğim Selin idi karşımdaki. Anne olunca bambaşka duygular hissediyorsunuz. Benim okullarım vardı biliyorsunuz. Hepsinin annesi gibiydim. Anaç duygularla bakıyorum. Bütün kızların heyecanını hissettim. 3 isim belirlenmesi gerekiyordu. Önemli olan medeni cesaretleriyle Türk kızını temsil etmeleriydi.

Bütün kızlar kendilerini ifade ettiler ama tabi ki en güzeli benim kızım.”

Demet Akalın Hirayı ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın dedi, ortalık karıştı... Neşe Erberkten cevap

“AYNI YORUMLAR BANA DA YAPILDI”

“Sosyal medyadaki yorumlara ben şaşırmadım. Miss Turkey seçildiğimde 1983’te sosyal medya yoktu ama bir çok kişi aynı yorumları bana yapıyordu. Avrupa güzeli seçilince konuşmalar durdu. Meyvesi olan ağaç taşlanır. Keşke kızımı tanısalardı, bu yorumlara pişman olurlardı.

Selin’in ruhu güzel, yetenekli, iyilik sever…

Bu yarışmaya katılma amacı uluslararası bir yarışmaya katılmak. Sosyal yardım projelerine destek vermekti.

Tıp öğrencisi 3. sınıf. Seneye mezun olacak inşallah. Amacı uluslararası bir platformda olmaktı, amacına ulaştı.”

Demet Akalın Hirayı ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın dedi, ortalık karıştı... Neşe Erberkten cevap

“SONUÇTAN MEMNUN DEĞİLİM”

“‘Erberk’ soyadını kullanmak Selin’in kendi tercihi. Bu durum gurur verici değil mi? Yazmasaydı ‘meğerse Neşe Erbek’in kızıymış saklamış’ diyecekler. Benim kızım hiçbir şey saklamadan kendini ifade etti.

Jüriyi etkilemiş olsaydım birincilik tacını takardı. Dürüstçe söyleyeyim ben kızımı 1. görmek istiyordum. Sonuçtan memnun değilim ama saygı duyuyorum tabii ki.

3 kişinin temsil etme hakkı vardı. Bu üçü seçildi. Dün akşam sadece kızıma sarılma fırsatım oldu. Hemen elimden aldılar. ‘Birkaç gün kızınıza ulaşamayacaksınız’ dediler. Eve döndüğünde gerçek duygularını öğreneceğim. Kızımı 1. görmek isterdim ama Selin hedefine ulaştığı için onun adına mutluyum. O mutlu ise ben de mutluyum.” dedi.”

Demet Akalın Hirayı ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın dedi, ortalık karıştı... Neşe Erberkten cevap

“TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA”

Neşe Erberk, Demet Akalın’ın “Hira’yı sakın ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın” yorumuna ise;

“Demet Akalın’ınki talihsiz bir açıklama diyorum. Demet’i öpüyorum.” sözleriyle yanıt verdi.

Demet Akalın Hirayı ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın dedi, ortalık karıştı... Neşe Erberkten cevap
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