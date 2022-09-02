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YILDIZ TİLBE MUSA EROĞLUNA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

YILDIZ TİLBE MUSA EROĞLUNA SERT TEPKİ GÖSTERDİ
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02 Eylül 2022 - 16:06
Sanatçı Musa Eroğlu’nun, Hz. Ali için söylediği “Zülfikar’ın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Bunu kullanan g*t*ne bir bıçak sokup öldürüyor Ali’yi. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de buna inanasın” sözleri Alevi vatandaşların tepkisini toplamıştı. Eroğlu’nun sözlerine Yıldız Tilbe’den de tepki gecikmedi.

Musa Eroğlu’nun Hz. Ali’ye yönelik skandal ifadeler kullanması büyük tepki çekmişti. Eroğlu’nun sözleri üzerine Alevi vatandaşlar ve dernekler, başsavcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü türkücüye sosyal medyada tepkiler devam ederken bir tepki de şarkıcı Yıldız Tilbe’den geldi.76 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu, Hz. Ali’ye yönelik yaptığı açıklama büyük tepki çekti. Alevi dernekleri Musa Eroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Musa Eroğlu’na tepki üstüne tepki yağdı. Yıldız Tilbe de Musa Eroğlu’nun sözlerine sert karşılık verdi. Eroğlu, bulunduğu bir ortamda Hz Ali’ye yönelik tepki çeken ifadeler kullandı. Eroğlu, Hz. Ali hakkında ”Zülfikar’ın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla g…ne bıçak sokup öldürüyor. Gel de buna inanasın” ifadelerini kullandı.Musa Eroğlu’nun Hz. Ali’ye yönelik ifadeleri büyük tepki çekti. Alevi dernekleri Eroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Eroğlu’nun sözlerine Yıldız Tilbe kayıtsız kalamadı.

 

Eroğlu’nun ifadelerine sert çıkışan Tilbe, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

Allah’a da, gönderdiği din ve peygamberlere de, ehlibeyt ve ashabına da kimsenin eli, dili ulaşamaz. Allah’ın kitabına, peygamberlerine, ehlibeyt ve ashabına haksızlık yapan ve bunu Allah’a, kitaba peygambere dayandıran bütün kurum ve kişileri Allah’a havale ediyorum.”SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
Musa Eroğlu’nun sözleri üzerine Alevi vatandaşlar ve dernekler, başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen şikayet dilekçesinde kutsal değerlere hakaret edildiği belirtilerek ‘görüntülerde Hz. Musa ve Hz Ali’yi aşağılamaktadır, ayrıca İslam’a ve aleviliğe inanan vatandaşlar ‘öküz, kuzu’ gibi benzetmelerle aşağılanmaktadır‘ denildi.“KONUŞMUŞUMDUR, DOĞRUDUR”
Musa Eroğlu da hakkındaki tepkilerle ilgili sessizliğini bozdu. Son Gazete’den Muammer Aydoğmuş’a konuşan Eroğlu, şunları söyledi: “İnternet kullanmayı bilmiyorum. Sosyal mecralarla aram hiç yok. Olayı da bilmiyorum. Türkiye’de herkes her şeyi konuşuyor. Bu ülkede bir sürü insan her şeyi konuşuyor. Ben de konuşmuşumdur, doğrudur. İçeriğine bakmak lazım.”

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