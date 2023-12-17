THY uçağı Ordu-Giresun Havaalanına iniş yapamadı

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Ordu-Giresun Havalimanı seferini yapan uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun’a yönlendirildi.
ALİ YAZAN – ORDU /YENİÇAĞ
Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Ordu-Giresun Havalimanı seferini yapan uçağı Samsun’a divert etti.
TK2848 sefer sayısı ile İstanbul Havalimanı’ndan 09.30’da kalkış yapan THY’ye ait Airbus A321 tipi uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı’na inemedi.
THY uçağı Samsun Havalimanı’na yönlendirme kararı alarak Samsun’a iniş yaptı.