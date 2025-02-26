MEHMET ALİ ERBİL’E YASA DIŞI BAHİS ŞOKU

Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı gerekçesiyle açılan dava nedeniyle mahkemede zorlu bir süreçten geçiyor. İstanbul’da görülen davanın son duruşmasında ifade veren Mehmet Ali Erbil, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir yasa dışı oluşumun reklamını yapmadığını, aksine mağdur olduğunu dile getirdi.

Davada tanık olarak dinlenen ünlü sanatçı Serdar Ortaç da Erbil ile birlikte benzer bir tuzağa düşürüldüğünü ve kendilerinden habersiz bir şekilde yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığını mahkemeye anlattı. Ortaç’ın ifadeleri, davanın seyrinde önemli rol oynadı. Ünlü sanatçıların ifadeleri doğrultusunda, olayın sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştiği ve isimlerinin bilgileri dışında kullanıldığı öne sürüldü.

Duruşmada, Erbil’in avukatı müvekkilinin mağdur olduğunu, suç kastının olmadığını savunarak beraat talep etti. Ancak savcılık makamı, yasa dışı bahis reklamları aracılığıyla bu tür sitelerin özendirildiğini öne sürerek, ünlü şovmen için 3 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda Mehmet Ali Erbil hakkındaki adli kontrol şartını kaldırdı ancak dosyadaki eksik evrakların tamamlanması için davayı ileri bir tarihe erteledi. Erbil’in bu süreçte neler yaşayacağı ve mahkemenin vereceği nihai karar, magazin dünyasında da merak konusu oldu.

Ünlü sunucu daha önce sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Şimdi de yasa dışı bahis suçlamasıyla gündeme gelmesi, Erbil’in hayranlarını oldukça şaşırttı.

Davayla ilgili bir sonraki duruşma önümüzdeki aylarda gerçekleşecek. Mehmet Ali Erbil’in suçlamalardan beraat edip etmeyeceği ise büyük bir merakla bekleniyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr