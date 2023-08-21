Cübbeli Ahmet ile Nedim Şener arasında gerginlik: “Sorsan evini telif ücretleriyle aldı”

Nedim Şener, Şaban Sevinç ile katıldığı canlı yayında, “Cübbeli’ye evini sorsan telif ücretlerimle aldım der” ifadesini kullandı. Cübbeli Ahmet Hoca, Nedim Şener’e sosyal medyadan cevap vererek “Benim şu anda zengin olduğuma dair elinde ne belge varsa çıkar görelim.” dedi.