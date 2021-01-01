Bakan Soylu: Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz. 1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları; Dünya 13 kişi, Avrupa 8 kişi, Türkiye 3.8 kişi. Sorumlululuğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir. Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak.’ açıklamasında bulundu.
REKLAM ALANI
(300x250px)Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya’dan yaptığı açıklama şu şekilde:
Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz. 1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları; Dünya 13 kişi, Avrupa 8 kişi, Türkiye 3.8 kişi. Sorumlululuğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir. Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak.