Eurovision Şarkı Yarışması’nın 2024 şampiyonu belli oldu!

YARIŞMAYI İSVİÇRE KAZANDI

İsveç’in Malmö kentinde, bu yıl 68’incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nın finalinde oylama aşamasına geçildi. Ülkelerden gelen puanlar ve halk oylamasıyla kullanılan SMS’lere göre yarışmayı “The Code” adlı şarkıyla İsviçre’yi temsil eden Nemo kazandı.

İSRAİL 5’İNCİ OLDU

İsviçre’yi 547 puanla Hırvatistan, 453 puanla Ukrayna ve 445 puanla Fransa takip etti. Hiçbir ülkeden puan alamayan fakat halk oylamasında 323 puan alan İsrail ise yarışmayı 375 puanla 5’inci sırada tamamladı.