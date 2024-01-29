Defne Samyeli yapay zeka kurbanı oldu. Sosyal medya hesabından açıkladı

Teknolojinin geldiği son noktalardan biri olan yapay zeka teknolojisi tehlikeleri de içinde barındırıyor. Son dönemde ünlü ve güvenilir kişilerin görüntü ve seslerinden oluşturulan videolarla gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarında ciddi artışlar yaşanıyor.

Özgür Demirtaş, Esra Erol gibi ünlü isimlerin sahte videolarıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarının son kurbanı ise Defne Samyeli oldu.

Defne Samyeli kendi yüzü kullanılarak yapılan dolandırıcılığa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyarıda bulundu.

İşin içinde para varsa insanların misliyle dikkatli olması gerektiğini belirten Samyeli, videonun tamamen uydurma olduğunun ilk bakışta belli olduğuna dikkat çekti. Samyeli, insanları herhangi bir yatırıma yönlendirecek yayın yapmadığını aktarırken “En güvendiğiniz kişi bile olsa paranızı şuna yatırın diye video görürseniz yüzlerce kez sorgulayın” ifadelerini kullandı.