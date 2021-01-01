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Harika Avcı hakkında konuşulacak iddia

Harika Avcı hakkında konuşulacak iddia
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17 Kasım 2021 - 14:31

Harika Avcı hakkında konuşulacak iddia

Bir döneme şarkıları ve filmleriyle damga vuran Harika Avcı’nın maddi zorluklar çektiği, ev kirasını ödeyemediği iddia edilmişti.

Harika Avcı hakkında konuşulacak iddia

bir döneme şarkıları ve filmleriyle damga vuran Harika Avcı’nın maddi zorluklar çektiği, ev kirasını ödeyemediği iddia edilmişti.

Bir pansiyona yerleştirilen Avcı’nın ev kirası ve faturalarını bir iş insanı ile hayranı ödemişti.

Sanatçının ev kirasını ödeyen iş insanının, Avcı’nın emeklilik işlemleri için resmi görüşmeler yaptığı, Avcı’nın da ‘Ya duyulursa’ diyerek bu durumu kabul etmediği öğrenildi.

Avcı, teklifi kabul etmiş olsa, aylık 5 bin TL emekli maaşı alacaktı.

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