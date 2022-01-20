Defne Samyeli: Kızlarımın babası giyimime karışırdı

Defne Samyeli önceki akşam kızı Deren Talu ile Bebek Lucca’dan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Samyeli’ye son günlerde polemik konusu olan sahne kostümleri de soruldu.

Ünlü ismin yanıtı şöyle oldu:

“Ben insanların sahnede, sokakta, günlük hayatlarında ya da herhangi bir yerde ne giydiklerine dair birilerinin ahlak bekçiliği yapmasını son derece yanlış buluyorum. Herkes ne istiyorsa onu giyer. Külotla sahneye çıkıyor diye algılanan bazı isimleri çok başarılı buluyorum ve giydiklerinin yakıştığını düşünüyorum. Bana hiç garip gelmiyor. Dünyanın her yerinde ‘şov’ denen bir şey var. İnsanların başkalarının kılığı kıyafeti üzerinden böyle yorum yapmalarını ve kendilerini yargı mercii olarak görmelerini çok garipsiyorum.”