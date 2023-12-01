Ünlü oyuncunun son halini görenler inanamadı. Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeliydi ama yıllar ona hiç acımadı

Çiçek Abbas, Davaro ve Mavi Mavi gibi birçok yapımda rol alan ve güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu, uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor. Şimdilerde 68 yaşında olan ünlü ismin son halini görenler gözlerine inanamadı.