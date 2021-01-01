Defne Samyeli Bu Görüntülerden Rahatsız

Ünlü isimlerle girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen Seda Akgül’ün hedefinde bu kez Defne Samyeli var. Ünlü sunucu, kişisel Instagram hesabında gündeme bomba gibi düşecek bir paylaşım yaptı.

Eski ana haber bülteni spikeri ve son yıllarda aldığı sahnelerle sesinden söz ettiren Defne Samyeli’nin 90’lı yıllardaki bir videosunu paylaşan Akgül, “Ey Türk halkı, kimleri ünlü ettiğinize dikkat edin” diye seslendi.

‘KISKANÇLIK DEĞİL’

Seda Akgül, paylaşımında “Defne Samyeli gerçeği? Hangi ülkede böyle bir fetiş programı sunduktan sonra, bir kadın yıllarca ana haber okuyabilir? Evet iyi bir okuldan mezun olmuş ama gereken eğitimi alamamış. Ey Türk halkı; kimi, niye, neden yücelttiğinizin farkına varın. Benimki kıskançlık değil, yollar eğiri, sen doğru iken yapılan haksızlık…” ifadelerini kullandı.

Akgül’e pek çok takipçisi Samyeli’nin bu videosunun bir klipten alıntı olduğu yorumları yağdı.