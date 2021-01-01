Dövmesi Olay Oldu

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş‘un eski eşi Gonca Derin‘in Instagram’dan paylaşımı dikkat çekti. Derin, bikinili yayınladığı karesinde yaptırdığı dövme dikkat çekti. Derin’in bikini bölgesine yeni kartal dövmesi yaptırdı. Derin’in temmuz ayında paylaştığı bikinili karelerinde dövmesinin olmadığı görüldü.

Birçok takipçisi Derin’e dövmeyi sordu. Derin, bir takipçisinin, “Dövme yeni mi? Güzel görünüyor. Kalıcı dövme mi?” sorusuna, “Evet kalıcı ama henüz hatları yapıldı içi boyanacak” cevabını verdi.