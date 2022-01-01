Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İzmirli müzisyen Şener Esen’e silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

İzmirli müzisyen Şener Esen’e silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
1 views
04 Şubat 2022 - 9:17

İzmirli müzisyen Şener Esen’e silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

İzmirli müzisyen Şener Esene silahlı saldırı Hayatını kaybetti

İzmir’in Buca ilçesinde, müzisyen Şener Esen (42), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.00 sıralarında Yiğitler Mahallesi 337 sokakta meydana geldi. Müzisyenlik yaparak geçimini sağladığı belirtilen Şener Esen, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabanca açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Esen, kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Esen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Esen’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

İzmirli müzisyen Şener Esene silahlı saldırı Hayatını kaybetti

 

EKİPLER SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, silahlı Saldırı sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erol Evgin’in abisi Arif Hikmet Evgin son yolculuğunu uğurlandıErol Evgin’in abisi Arif Hikmet Evgin son yolculuğunu uğurlandı
Galatasaray, Erick Pulgar transferini resmen açıkladı!Galatasaray, Erick Pulgar transferini resmen açıkladı!
Son Dakika: TÜİK Enflasyonu Yüzde 48,7 AçıkladıSon Dakika: TÜİK Enflasyonu Yüzde 48,7 Açıkladı
Cumhuriyet Yazarı Pehlivan: Hulusi Akar’ın Bir Yardımcısının Daha FETÖ Bağlantısı ÇıktıCumhuriyet Yazarı Pehlivan: Hulusi Akar’ın Bir Yardımcısının Daha FETÖ Bağlantısı Çıktı
Süleymaniye Camisinin Silüetini Bozan İnşaata TepkiSüleymaniye Camisinin Silüetini Bozan İnşaata Tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu: 8 kente sarı kodlu uyarı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İzmirli müzisyen Şener Esen’e silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erol Evgin’in abisi Arif Hikmet Evgin son yolculuğunu uğurlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray, Erick Pulgar transferini resmen açıkladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Dakika: TÜİK Enflasyonu Yüzde 48,7 Açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhuriyet Yazarı Pehlivan: Hulusi Akar’ın Bir Yardımcısının Daha FETÖ Bağlantısı Çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Süleymaniye Camisinin Silüetini Bozan İnşaata Tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Arap Turistlere Atatürk’ü Böyle Kötülüyorlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Engelliler Derneği Fuhuş Çetesi Çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü astrolog Michaela ödüle doymuyor!
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü astrolog Michaela ödüle doymuyor!Şubat 3, 2022-2:12 pm
Covid-19 Vakası En Çok Artan İller Açıklandı!Ocak 24, 2022-2:09 pm
Fatma Girik’e Ünlülerden Duygusal Veda Mesajları…Ocak 24, 2022-2:01 pm
Cüneyt Arkın’ın sözleri duygusal anlar yaşattı! “Bekle beni Fatma geliyorum”Ocak 24, 2022-1:49 pm
Fatma Girik’in ardından Hülya Koçyiğit gözyaşlarına boğuldu!Ocak 24, 2022-1:39 pm
Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik’ten acı haber! Yoğun bakımda tedavi görüyordu…Ocak 24, 2022-1:33 pm
Fatma Girik yaşamını yitirdiOcak 24, 2022-10:02 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
ŞEYMA SUBAŞI BÜYÜLEDİ

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !