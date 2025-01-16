FİLİZ AKIN’DAN HAYRANLARINA MORAL MESAJI

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarının ardından hayranlarına sosyal medya üzerinden moral verdi. 82 yaşındaki usta oyuncu, eşi Sönmez Köksal ile paylaştığı video ile sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirirken, umut dolu bir mesaj da iletti.

Filiz Akın’ın Sağlık Durumu ve İstanbul’a Transferi

Filiz Akın, geçtiğimiz aylarda zatürre ve enfeksiyon tedavisi için Bodrum’da tedavi görüyordu. 1 Eylül’den bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akın, İstanbul’a getirilmesi için Cumhurbaşkanlığı tarafından yönlendirilen Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla 13 Ocak’ta İstanbul’a ulaştırıldı. Burada tedavisine devam edilen usta sanatçının sağlık durumu daha iyiye gidiyor.

Hayranlarına Moral Verdi

Filiz Akın, tedavi süreci hakkında sevenlerini merakta bırakmayarak Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Eşi Sönmez Köksal ile birlikte yaz aylarında çekilen bir videoyu paylaşan Akın, videoya “Her zaman böyle olalım, sağlıkla” notunu düştü. Akın’ın paylaşımı, sevenlerinden büyük ilgi gördü ve yüzlerce “Geçmiş olsun” yorumu aldı.

Filiz Akın’ın Tedavi Süreci Devam Ediyor

İstanbul’da tedavisi süren Filiz Akın’ın sağlık durumu, İstanbul’daki daha gelişmiş tedavi imkanlarıyla daha hızlı iyileşiyor. Hayranları ve sanat camiası, Akın’ın sağlık durumunu yakından takip ederken, sanatçının tedavi sürecinin olumlu ilerlemesi sevindirici oldu.

Filiz Akın’ın sosyal medya üzerinden yaptığı bu paylaşımlar, hayranlarına moral kaynağı olurken, Türk sinemasının bu önemli isminin sağlığına kavuşacağına dair umutları artırdı.

Kaynak: https://www.medyaradar.net