Emel Sayın İsyan Etti

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Usta sanatçı Emel Sayın, sosyal medyada hızla yayınlan ‘öldü’ iddialarına paylaştığı video ile yanıt verdi. Sayın, konuyla ilgili, “Bugün sosyal medyada bir haber yer almış benimle ilgili, ben de arkadaşlarımdan öğrendim. Sevenlerim ve ailem telaşlandı, üzüldü Emel Sayın kalp krizi geçirdi, öldü diye ama gördüğünüz gibi ben iyiyim. Bu asılsız bir haber” şeklinde konuştu

Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından ünlü şarkıcı Emel Sayın’ın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği öne sürüldü. Sayın, hakkında ortaya atılan iddiaların ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

İyi olduğunu duyuran 75 yaşındaki sanatçı, Instagram hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Herkese merhaba. Bugün sosyal medyada bir haber yer almış benimle ilgili, ben de arkadaşlarımdan öğrendim. Sevenlerim ve ailem telaşlandı, üzüldü Emel Sayın kalp krizi geçirdi, öldü diye ama gördüğünüz gibi ben iyiyim. Bu asılsız bir haber. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bunu niye yaptıklarını anlamıyorum. Ne bileyim, üzüldüler çok tabii ki… Allah akıl sağlığı versin diyeceğim… Kimseye böyle yapmayın ne olur. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah güzel, sağlıklı günlerde beraber olalım.”

“AŞI OLDUM”

1998 yılında ‘Devlet Sanatçısı’ unvanı verilen Emel Sayın, iki ay önce koronavirüs aşısı olduğunu, “Şimdi aşımı yaptırdım, geldim. Aşı oldum yani ama yine tedbiri elden bırakmayacağız. Görüşmek üzere” sözleriyle duyurmuştu.