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YAZARLIĞA SOYUNDU

YAZARLIĞA SOYUNDU
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24 Haziran 2022 - 14:46
Bir dönem birlikte yaşadığı sevgilisi Sermiyat Midyat’tan şiddet gördüğü gerekçesi ile uzun süre
gündemde kalan Sevcan Yaşar, bir anda ortalardan yok olmuştu. Aylardır kendisindenhaber
alınamayan güzel mankenin Ayvalık’ta inzivaya çekildiği ortaya çıktı.

Eski sevgilisi Sermiyat Midyat’a açtığı davadan istediği sonucu alamadığı için oldukça üzülen ve içine
kapanan manken-oyuncu, gözlerden uzaktı. İstanbul dışında olduğu için teklif de alamayan Sevcan
Yaşar, kendini yazarlığa verdi. Dijital platformda yayın yapan bir kanala film senaryosu yazdığını
söyleyen Yaşar, bu konuda oldukça iddialı olduğunu belirtti.

Sevcan Yaşar, “Magazin malzemesi olmaktan hoşlanmıyorum. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar
Olmaz adlı dizide rol almıştım. Bundan sonra yazdığım senaryolarla adımdan söz ettireceğim” dedi.

Sevdan Yaşar’ın mesafeli duruşunun nedeni menajerinin aldığı bir karar mı, yoksa kendi tercihi mi
bilinmez ancak güzel oyuncuyu uzun bir süre daha ekranlarda göremeyeceğiz, anlaşılan.

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