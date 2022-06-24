YAZARLIĞA SOYUNDU

Bir dönem birlikte yaşadığı sevgilisi Sermiyat Midyat’tan şiddet gördüğü gerekçesi ile uzun süre

gündemde kalan Sevcan Yaşar, bir anda ortalardan yok olmuştu. Aylardır kendisindenhaber

alınamayan güzel mankenin Ayvalık’ta inzivaya çekildiği ortaya çıktı.

Eski sevgilisi Sermiyat Midyat’a açtığı davadan istediği sonucu alamadığı için oldukça üzülen ve içine

kapanan manken-oyuncu, gözlerden uzaktı. İstanbul dışında olduğu için teklif de alamayan Sevcan

Yaşar, kendini yazarlığa verdi. Dijital platformda yayın yapan bir kanala film senaryosu yazdığını

söyleyen Yaşar, bu konuda oldukça iddialı olduğunu belirtti.

Sevcan Yaşar, “Magazin malzemesi olmaktan hoşlanmıyorum. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar

Olmaz adlı dizide rol almıştım. Bundan sonra yazdığım senaryolarla adımdan söz ettireceğim” dedi.

Sevdan Yaşar’ın mesafeli duruşunun nedeni menajerinin aldığı bir karar mı, yoksa kendi tercihi mi

bilinmez ancak güzel oyuncuyu uzun bir süre daha ekranlarda göremeyeceğiz, anlaşılan.