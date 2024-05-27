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Orka Holding’e “En Mutlu İşyeri” ödülü

Orka Holding’e “En Mutlu İşyeri” ödülü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Mayıs 2024 - 15:01

Orka Holding, çalışanları ile karşılıklı geliştirdiği pozitif kurum kültürü sonucunda Happy Place To Work 2024 – Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri 2024 yılı listesinde yer alarak başarısını taçlandırdı. Global moda kuruluşu Orka Holding, Orka Tekstil, Orpa Pazarlama, Damat Tween ve D’S damat markaları ile “Happy Place to Work – En Mutlu İşyerleri Ödüllerine layık görüldü. Ödüller, mutlu işyerlerinin temel standartlarını tutarlı bir şekilde uygulayan insan odaklı iş yerlerini pek çok ülkede belgelemesiyle önem taşıyor.

 

“Kıdemli çalışanlarımız bizlerle omuz omuza”

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu “Tüm uygulamalarımızla bu iş yerini ‘Daima mutlu Orka’ yapmaya çalışıyoruz. Kıdemli çalışanlarımızın uzun yıllardır bizlerle bu şirkette yan yana, omuz omuza olması, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Happy Place to Work ödülü de bu çabalarımızı taçlandırmış oldu. Orka Holding Ailesini içeride mutlu, dünyada ise lider bir moda kuruluşuna dönüştürmek için çalışan tüm ekibimizi kutluyorum. İyi ki Orka!” dedi.

 

“Kurum kültürü çalışanlarımız için çok önemli”

Orka Holding Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu da “Bu ödül, bir içsel dönüşümün ve taahhüdün sembolü olarak gurur kaynağımız. Orka Holding’in çalışanlarımız için ne kadar önemli olduğunu ve onların mutluluğunu ve işyeri deneyimini en üst düzeye çıkarmak için ne kadar büyük bir çaba harcadığımızı gösteriyor. Gelecekte de çalışanlarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza daha iyi bir hizmet sunma taahhüdümüzü yinelememize ilham veriyor” dedi.

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Orka Holding’e “En Mutlu İşyeri” ödülü
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