Davutoğlu’ndan flaş açıklama: İsrail Büyükelçisi derhal Türkiye’den gönderilmelidir

Dün gece Gazze’de yaşananların herkesi derinden etkilediğini söyleyen Karamollaoğlu, “Dün toplama kamplarından şikayet edenler; bugün Gazze’de 21. yüzyılın toplama kampını oluşturdular. Dün soykırımdan şikayet edenler; bugün çoluk, çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden tarihin en acımasız katliamından birini gerçekleştirdiler. Dün sürgünden, zulümden, kıyımdan şikayet edenler, bugün dünyanın gözü önünde en büyük zulümleri gerçekleştirmekten geri durmuyorlar” dedi.
Karamollaoğlu şöyle devam etti:
Dün gece bir hastanenin Gazze’de vurulması zannediyorum ki bu zulmün zirvesi oldu. Önce biraz tereddüt ettiler. Bunu sonuna kadar sahiplenelim mi sahiplenmeyelim mi diye. Arkasından da hiç utanmadan hiç sıkılmadan bunu kendilerinin yapmamış olabileceğini söylüyorlar. Yapmadık da diyemiyorlar tam olarak. “Önce bir danımşmamız lazım, sormamız lazım” gibi saçma sapan söylemlerle kendi kendilerini oyaladılar. Ama sonradan olayın büyüklüğü daha açık bir şekilde ortaya çıkınca bu sefer reddetme aşağılığını gösteriyorlar. Hem yapıyorlar, hem de tepkinin boyutlarını görünce bundan imtina etmek için yol arıyorlar.
ABD Başkanı adeta bu zulmü teyit etmek, onlarla beraber bu zulmün bu vahşetin coşkusunu yaşamak için geliyor. Hakikaten hiç utanma, arlanma duygusu yok. Amerika buna alışık. 2. Dünya harbi bittiği zaman, atom bombasını her ne kadar önceden boş yerlerde denemişlerse bile “bunu bir de Japonya üzerinde deneyelim” diye iki şehri atom bombasıyla vurmaktan imtina etmediler. Bu kadar aşağılık bir topluluk haline geldi. Yöneticiler için söylüyorum, Amerikan toplumu için söylemiyorum.
ABD’nin Doğu Akdeniz’e uçak gemisi göndermesini de eleştiren Karamollaoğlu, “Amerikan uçak gemisinin Akdeniz’de ne işi var? Biri yetmedi ikincisi geliyor. Şimdi İngilizler daha büyük bir güçle Doğu Akdeniz’e yığınak yapmaya başladı. Kim var karşılarında? Aslında bütün İslam ülkeleri sıraya girdi İsrail’in varlığını kabullenmek için. Maalesef Türkiye, İsrail’i ilk tanıyan ülkelerin arasında. Diğer İslam ülkeleri bu kararı tasvip etmedi” ifadelerini kullandı.
“Sayın Erdoğan’a sesleniyorum; derhal ulusal yas ilan edin”
Grup toplantısında konuşma yapan Davutoğlu ise, “Gazze’de bir terör var ve direnen bir şehir var, Stalingrad gibi, Saraybosna gibi” dedi.
Davutoğlu 1947 Birleşmiş Milletler kararısını hatırlatarak, “Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkı vardır. BM’nin ilk kararlarından biridir. Peki Gazzelilere kendi kaderlerini tayin etme hakkı verildi mi? Filistinlilere verildi mi? Hayır. 75 yıldır kendi kaderi için mücadele eden yiğit bir halktan bahsediyoruz Gazze’den bahsederken” ifadelerini kullandı.
“Biz gerektiğinde Yahudilerin hukukunu da Yahudilerden daha iyi koruruz” diyen Davutoğlu şöyle devam etti:
Hiç kimseye düşmanlığımız yok. Barışın öncülüğünü de yaparız, onuru için ayağa kalkan bir şehrin arkasında da yiğitçe dururuz. Kimseden korkmayız, kimseden yılmayız, kınayanın kınamasından korkmadan dimdik ayakta dururuz. 30 yıldır Mahmud Abbas, bir devlet başkanı muamelesi görüyor mu? Bulunduğu başbakanlık sarayından Ramallah’tan Namlus’a geçebilir mi İsrail’in izni olmadan. Doğu Kudüs’e gidip Mescid-i Aksa’da bir cuma namazı kılabilir mi? Nerede Filistin devleti?
Davutoğlu hükümete de harekete geçme çağrısında bulunarak şunları söyledi:
Sayın Erdoğan’a sesleniyorum; derhal ulusal yas ilan edin. Derhal bir TBMM heyeti oluşturulsun. Dışişleri Bakanlığı’na ve Mısır’a müracat ederek refah kapısına ve bu bombalanan hastaneyi görmek üzere BM’ye müracat ederek hastaneye gitsin. İçişleri Bakanlığı’na sesleniyorum; dün yapılan Filistin’e destek için toplanan vatandaşlarımıza sıkılan biber gazı ahirette hesabı sorulacak bir eziyettir. Hiçbir gösteri engellenmesin. Burası İngiltere değil, Almanya da değil. Türkiye derhal insani yardım koridoru açılmasına öncülük etsin. Mısır’la derhal görüşülsün ve Vefa kapısından koridor açılsın. İsrail büyükelçisi derhal Türkiye’den gönderilmelidir. İslam İşbirliği Teşkilatı derhal liderler düzeyinde toplansın.