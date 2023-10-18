Putın: Gazze’deki hastane saldırısı insani bir felaket

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3. Kuşak ve Yol Forumu için gittiği Çin’deki temaslarını tamamladıktan sonra basın toplantısı düzenledi.

Gazze’deki hastane saldırısıyla ilgili soru karşısında Putin, yaşanan gelişmenin trajedi ve insani felaket olduğunu vurgulayarak şunları aktardı:

“Tek bir yerde yüzlerce ölü ve yüzlerce yaralı var. Bu elbette bir felaket, üstelik insani nitelikli bir tesiste yaşandı. Bunun çatışmanın en kısa sürede sonlandırılması gerektiğine dair bir sinyal olacağını umuyorum. Her halükarda meseleyi temasların ve müzakerelerin başlayabileceği noktaya getirmeliyiz.”

‘Filistin devleti kurulması doğru bir adım olur’

Bugün İsrail ve Filistin arasında yaşanan mevcut krizin Filistin devletinin kurulmasının yolunu açıp açmayacağını bilmediğini söyleyen Putin, ancak böyle bir adımın doğru olacağını, anlık hamlelerin krizi çözmeyeceğini vurguladı.

Çatışmanın tırmanmasından bağımsız olarak Rusya’nın her zaman egemen bir Filistin devleti kurulmasından yana olduğunu bir kez daha dile getiren Putin, Filistin toplumunda birliğin sağlanması gerektiği söyledi.

‘Bölgedeki ana aktörler çatışmanın genişlemesini istemiyor’

Pazartesi günü bölgedeki 5 ülkenin liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinden de bahseden Rusya lideri, “Edindiğim izlenime göre kimse çatışmanın sürmesini, genişlemesini ve durumun kızışmasını istemiyor. Bence ana aktörler, çatışmanın gelişmesini ve geniş kapsamlı bir savaşa dönüşmesini istemiyor, bundan çekiniyor” ifadelerini kullandı.

‘Filistin toplumu içinde birlik sağlanmasına ihtiyaç var’

Filistin toplumu içinde, Batı Şeria ve Gazze arasında görüş ayrılıkları olduğunu ancak bu kesimlerin birbirine düşmanlık beslemediğini belirten Putin, şöyle devam etti:

“Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın tepkisi, Gazze Şeridi’ne ve oradaki durumu kontrol edenlere hasmane tutum içinde olmadığını gösteriyor. Bu, etkileşim düzeyini artırmaya ihtiyaç olmadığı ve Filistin toplumunda topyekün bir birlik sağlamaya gerek olmadığı anlamına gelmiyor. Elbette Filistinliler bunu hedeflemeli ancak bu onların meselesi, biz bu süreci yönetemeyiz.”