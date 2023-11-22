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Öğrencilere 6 bin 841 TL karne hediyesinde şartlar belirlendi: Başvurular ne zaman, nereden yapılır?

Öğrencilere 6 bin 841 TL karne hediyesinde şartlar belirlendi: Başvurular ne zaman, nereden yapılır?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Kasım 2023 - 15:36
Türkiye genelinde milyonlarca öğrenciyi kapsayan yeni bir sosyal yardım faaliyeti duyurulmuştu. Buna göre Başarı Teşvik Programı adı altında hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilere, asgari ücretin yüzde 60’ı kadar para yardımı yapılacak. Peki şartlar neler, başvurular ne zaman, nereden yapılır?

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