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Seren Serengil’den Olay Gönderme !

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Seren Serengil’den Olay Gönderme !
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07 Eylül 2021 - 17:07
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Beyaz TV’de yayınlanan sabah programı Söylemezsem Olmaz’ın sunucusu Seren Serengil, yine çok konuşulacak bir polemiğe imza attı.

Söylemezsem Olmaz’ın sunucusu Seren Serengil, ortaya attığı iddialarla ve tartışmalarıyla gündeme gelmeyi başarıyor. Sunucu bu kez de Star Tv’de ekrana gelen Gülben Ergen’in konuk olduğu ve sunuculuğunu Seda Sayan’ın üstlendiği ‘Sabahın Sultanı’ programını eleştirdi. Serengil, Sayan’ın 23 Ağustos’ta izleyiciyle buluşan ‘Sabahın Sultanı’ programının reyting göremediğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Seren Serengil’in o paylaşımı..

“HERKES BİR SEREN DEĞİL”

“Seda Sayan’ın programı tutmadı… Yine format değiştirip ayakkabılarını giyip 90’lı yıllara dönmek istedi.  Artık anlaması gereken tek bir şey var ki ekran devri kapandı, modası geçti. Konukları da zaten ondan reytingsiz, ekran ağladı. Demet Akalın enterasan bir hamle yaptı, programı ilk 3’e girdi. Geçen sene Star’da o da iş yapamamıştı. Demek ki o da doğru yolu buldu. Herkes bir Seren değil, Star TV’nin sabah saatini ilk 20’ye soksun.”

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