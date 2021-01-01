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Uğur Şahin’den Üçüncü Doz Açıklaması

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Uğur Şahin’den Üçüncü Doz Açıklaması
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14 Temmuz 2021 - 16:23
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Pfizer ile birlikte corona virüsü aşısını geliştiren BioNTech’in kurucularından Uğur Şahin, katıldığı bir etkinlikte üçüncü doz aşı tartışmasına dahil oldu. Şahin, “Günün sonunda salgını kontrol altına almamız en önemli şey” diyerek çağrıda bulundu.

Uğur Şahin'den flaş 'üçüncü doz aşı' açıklaması
ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Boston Globe Media bünyesinde kurulan ve dünyanın en önemli sağlık haber sitelerinden biri olan Stat News’ün düzenlediği etkinlik uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Etkinliğin konuşulmasının en önemli sebebi ise Pfizer ile birlikte corona virüsü aşısı geliştiren BioNTech’in kurucusu Uğur Şahin’in açıklamaları oldu.

Stat Breakthrough Science Summit (Stat Çığır Açan Bilim Zirvesi) isimli etkinliğe katılan Şahin, üçüncü doz aşı ile ilgili konuştu. Şahin, “Dünya üçüncü doz destekleyici mRNA aşıları olmadan Covid-19 salgınını kontrol altına alamayacak. Günün sonunda hedefimiz ve en önemli olan şey salgını kontrol altına almak. Ve bunu üçüncü doz destekleyici aşı olmadan gerçekleştiremeyiz. Bu benim çok sıkı savunduğum görüşüm” dedi.

“PARA İÇİN YAPMIYORUZ”

Pfizer’ın aşı araştırma ve geliştirme bölümü başkanı Kathrin Jansen ile katıldığı panelde açıklamalarda bulundu. Jansen de, “Şu an elimizde veriler var ve ona göre Covid-19 destekleyici aşıları geliştirip test ediyoruz. Burada amaç para kazanmak değil” dedi.

Jansen, yaptıkları araştırma sonuçlarını ve verileri kamuoyu ile paylaşacaklarını da vurguladı.

Verilerle ilgili açıklama yapmayan Şahin, “Aşı olduktan 4 ile 6 ay sonra antikor seviyelerinin düştüğüne dair kanıtlar var. Şunu belirtmek gerekir ki, aşı olanların Covid-19 enfeksiyonunu ağır geçirdiğini söyleyemeyiz. Fakat belli bir süre sonra aşının, ağır hastalığa karşı yarattığı korumada biraz azalma, çok ufak bir azalma olmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Şahin sözlerine, “Dolayısıyla üçüncü bir destek aşısı bağışıklığı yenilemeye, tam bağışıklık sağlamaya yardımcı olacaktır. Böylelikle kış mevsiminde aşı olanlar arasında hastalığın yayılmasını engelleyebiliriz” diyerek devam etti.

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