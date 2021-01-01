Cumhuriyet Gazetesine 100 bin TL’lik Dava

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Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Murat Emir’in soru önergesini haberleştiren Cumhuriyet Gazetesi’ne 100 bin TL’lik dava açtı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın’ın eşi ve oğlunun ortakları arasında bulunduğu şirkete yönelik iddiaları TBMM gündemine taşıyan CHP milletvekili Murat Emir’in önergesini haberleştiren Cumhuriyet gazetesine 100 bin TL’lik dava açıldı. Cumhuriyet’in “İkinci Pekcan Vakası” başlığı ile gündeme getirdiği haber için Bakan Yardımcısı Aydın, Cumhuriyet’in sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça ile muhabir Erdem Sevgi’den 100 bin TL tazminat talep ediyor.

Aydın, hukuki temsilcisi aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde ise “oğlunun firmanın bir dönem hissedarı” olduğu bilgisini doğrularken “Firmanın ortakları arasında, eşi ve oğlunun bulunduğu’ iddiasında bulunmak iyi niyetle ve ilkeli habercilikle bağdaşmaz” ifadelerinin yer alması dikkat çekiyor.

Emir, daha önce Sağlık Bakanlığı’nda müsteşar yardımcılığı görevinde de bulunan Aydın’ın eşinin kurucuları arasında, oğlunun ise bir dönem hissedarları arasında bulunduğu firmanın, Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerden çok sayıda ihale aldığını iddia etmiş, bu iddiaları da TBMM’ye sunduğu yazılı soru önergesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sormuştu.