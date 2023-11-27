Nez Demir’in eski eniştesi açtı ağzını yumdu gözünü! Naylon fatura, vergi kaçakçılığı, rüşvet…

Dilan Polat’la yıllar önce ortaklık yaptığı için soruşturmada hesaplarına el konulan Nez Demir’in eski eniştesi Ömer Turgut, iki fenomenin şirket üzerinden naylon fatura kestiğini ve Demir’in daha az vergi ödemek için kazandığı paraların yüklü miktarını şahsi hesaplarına aktardığını söyledi.

Dilan Polat’la yıllar önce ortalık yaptığı için soruşturmada hesaplarına el konulan Nez Demir’in eski eniştesi Ömer Turgut, iki fenomenin şirket üzerinden naylon fatura kestiğini ve Demir’in daha az vergi ödemek için kazandığı paraların yüklü miktarını şahsi hesaplarına aktardığını söyledi.

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Turgut, aynı zamanda Demir’in güzellik merkezinin ruhsata aykırı olduğunu hatta belediyede çalışan bazı kişilerin rüşvet davasından yargılandığını belirtti.

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“Özel harcamalarını gider olarak gösterdiler”

Show Ana Haber’e özel açıklamalar yapan Ömer Turgut, şunları söyledi:

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“Özel harcamaların hepsi gider gibi gösteriliyordu. Ön tarafta savaş varsa arka tarafta kulis vardı. Tamamen sahte ve pembe bir dünya yaratılmış. Hep pembe dizi seyrettik. İnsanların duygularını acıtasyon yaparak manipüle ediyorlar. Birçok şeyleri sahte. Timsah gözyaşları döküyor.

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Cast oyuncuları merkezlere doldurarak müşteri gibi gösterip ‘Çok doluyuz, harikayız, mükemmeliz’ diyerek insanlara görüntü sattılar. Nez Demir güzellik salonu açacağını söyleyince Dilan Polat her zamanki gibi en yakın dostu da olsa bütün topunu tüfeğini ona çevirip savaş açtı.”

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“1 milyon TL’ye şube verip 800 bin TL’yi akrabalarının hesabına aktardı”

Nez Demir ve Dilan Polat’ın yıllar önce kurdukları kozmetik firmasının muhasebesine baktığını bazı şeylerin ters gittiğini fark ettiğini söyleyen Ömer Turgut, “Engin ve Dilan Polat’ın 500 bin TL değerinde naylon fatura soktuğunu gördüm. Altları çok karanlıktı. Ben öğrenince apar topar markayı kapattılar.

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İllerin birçoğunda daha şube açılmadan insanları çekebilmek için pankart astılar. İlk franchise işlemini ben verdim. 1 milyon TL’ye şube verdiler. Bunun 800 bin TL’si şahsi hesaplara, akrabalarının hesabına diğer cüzi rakamları da kestikleri fatura karşılığında şirket hesaplarına işlettirdiler” diye konuştu.

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“Şubesi ruhsata aykırı, belediye çalışanları rüşvet davasından yargılandı”

Nez Demir’in Maltepe’deki merkezinin ruhsata aykırı olduğunu ileri süren Turgut, “Nez Demir ruhsatı aldığından bir hafta sonra bu belediyelerde zabıta ve ruhsat ekibi komple gözaltına alındı. Hepsi rüşvet davasından dolayı yargılandı.

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Bu buzdağının görülen bir kısmı daha büyüğünü de paylaşacağım. Buradan da kendisine sesleniyorum; beni tehdit etmeyi bıraksın, kamuoyu bu gerçeklerle karşılaşmalı” dedi.

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