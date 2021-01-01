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Yanan Ormanlık Yerler Kamulaştırılıyor ve TOKİ Giriyor

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Yanan Ormanlık Yerler Kamulaştırılıyor ve TOKİ Giriyor
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28 Ağustos 2021 - 13:27
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Türkiye’nin ciğerlerinin yandığı orman yangınlarının yaraları henüz sarılmazken, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesi dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararda orman yangınları nedeniyle TOKİ tarafından yanan alanların acele kamulaştırılması yer alırken ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ise ivedilikle gerçekleştirilmesi isteniyor.

KARARIN ARKASINDA NE VAR

Odatv’den Murat Sökdü’nün haberine göre; Cumhurbaşkanı kararında, 685 hektarlık alanın yanarak kül olduğu Antalya’nın Gündoğmuş bölgesi için, “Antalya İli, Gündoğmuş İlçesi, Ortakonuş Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Taşınmazın, Bölgede Meydana Gelen Orman Yangını Nedeniyle İhtiyaç Duyulan Yapılaşmanın İvedilikle Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4414)” denildi.

Antalya Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Mahallesi sakinleri yangın sürecinde tahliye edilerek, Gündoğmuş Çok Programlı Anadolu Lisesi yurduna yerleştirilmişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ise bölgede yapılaşma endişesi yarattı.

YANAN ALANLARA İŞ MAKİNESİ GİRDİ

Öte yandan Odatv’nin ulaştığı görüntülerde yanan alanlarda 26 Ağustos’ta iş makinelerinin çalıştığının ortaya çıkması ise dikkat çekti.

Görüntülerde kül olan ağaçları söken iş bir iş makinesinin çalıştığı görülüyor. Aynı görüntülerde ağaçlık alan içerisinde bir inşaatın da olması kararnamenin ardından şüphe yarattı.

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