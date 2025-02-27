CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖZGÜR ÖZEL’E SERT ÇIKIŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert sözlerle tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesine yönelik eleştirileri nedeniyle Özel’i hedef alan Erdoğan, “Ayağını denk al” ifadelerini kullanarak net bir mesaj verdi.

ERDOĞAN’DAN ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ: “DİKKAT ETMEZSEK DENGESİNİ BULURUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sırasında yaptığı konuşmada, Özel’in TSK komuta kademesine yönelik ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Erdoğan, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Sayın Özel, sana Başkomutan olarak sesleniyorum. Ayağını denk al! Denk almazsan, denk getirmesini biliriz.”

Bu sert çıkış, toplantıda bulunan partililer tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATTI

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, TSK’daki ihraç edilen teğmenler konusuna değinmiş ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nu eleştirmişti. Özel’in bu açıklamaları, hükümet kanadında büyük tepki topladı.

Özel’in ifadelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, komuta kademesiyle bir araya gelerek gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, TSK’nın hedef alınmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

KOMUTA KADEMESİNE DESTEK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek mesajı da vererek, ülkenin güvenliği için çalışan ordu mensuplarının siyasi tartışmalara malzeme edilmemesi gerektiğini ifade etti.

“Biz, bu milletin ordusunu tartıştırmayız. Kahraman askerlerimiz, milletimizin göz bebeğidir. TSK’nın haysiyetine zarar verecek her açıklamanın karşısında duracağız.”

SİYASİ GERGİNLİK TIRMANIYOR

Özgür Özel’in açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert tepkisi, siyaset gündemini hareketlendirdi. CHP ve AK Parti cephesinden karşılıklı açıklamaların gelmesi beklenirken, önümüzdeki günlerde siyasi tansiyonun daha da yükselebileceği öngörülüyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com