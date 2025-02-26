EKREM İMAMOĞLU’NA DİPLOMA SORUŞTURMASI!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasına ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun diploması hakkında çıkan iddialarla ilgili soruşturma başlatarak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne resmi yazı gönderdi.

BAŞSAVCILIK DİPLOMA İDDİALARINI ARAŞTIRIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının doğruluğu ve geçerliliği inceleniyor. Başsavcılığın, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği yazıda, İmamoğlu’nun mezuniyet durumunun belgelerle teyit edilmesi istendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nden istenen resmi belgeler arasında İmamoğlu’nun öğrenim kayıtları, mezuniyet belgesi ve diploma bilgilerinin doğruluğunun teyit edilmesi talep edildi.

DİPLOMA TARTIŞMALARI NASIL BAŞLADI?

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına dair iddialar, son dönemde siyasi arenada sıkça tartışılan konulardan biri haline gelmişti. Bazı siyasi çevrelerin diploma konusunu gündeme taşıması üzerine, sosyal medyada da çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara ilişkin resmi bir incelemenin başlatılmasıyla konu, yeniden kamuoyunun dikkatini çekti.

ÜNİVERSİTEDEN NE İSTENDİ?

Başsavcılık tarafından gönderilen resmi yazıda Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden, İmamoğlu’nun üniversite eğitimiyle ilgili kayıtların, mezuniyet belgelerinin ve diploma doğruluğunun teyit edilmesi istendi. Üniversitenin yapacağı incelemenin ardından, başsavcılığa detaylı bir rapor sunması bekleniyor.

İMAMOĞLU CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

İmamoğlu’na yakın kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre, diploma konusunda herhangi bir sorun olmadığı, bu iddiaların siyasi karalama amacı taşıdığı belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda diplomasının gerçek olduğunu ve tartışmaların tamamen siyasi amaçlı olduğunu ifade etmişti.

SİYASİ ATMOSFERDE GERİLİM ARTIYOR

CHP çevreleri, soruşturmanın tamamen siyasi saiklerle başlatıldığını öne sürerken, iktidar kanadı ise konunun tamamen hukuki bir çerçevede ele alındığını belirtiyor. Bu soruşturmanın siyasi tartışmaları yeniden artırması ve taraflar arasındaki gerilimi yükseltmesi bekleniyor.

Başlatılan soruşturmanın sonucunda üniversitenin vereceği yanıtın, kamuoyundaki tartışmalar açısından belirleyici olacağı düşünülüyor.

ÜNİVERSİTENİN VERECEĞİ YANIT MERAKLA BEKLENİYOR

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin Başsavcılığa vereceği yanıt büyük önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde üniversitenin yapacağı resmi açıklama, tartışmanın yönünü belirleyebilir. Siyasi çevreler ve kamuoyu, bu gelişmenin sonuçlarını yakından takip ediyor.