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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EGM’de kritik atamalar! 52 ilin emniyet müdürü değişti…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EGM’de kritik atamalar! 52 ilin emniyet müdürü değişti…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Ağustos 2023 - 14:09

Emniyet Müdürlerinin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile Emniyet Genel Müdür Yardımcılıklarına, Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı. 52 ilin ise emniyet müdürü değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Polis Başmüfettişleri Selami Yıldız ile Caner Tayfur, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı; Polis Başmüfettişi Rüştü Yılmaz ise 1. Hukuk Müşavirliği görevine getirildi.

Kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, bu illerden 24’ünün emniyet müdürü ile Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Ahmen Şengün ve Resul Holoğlu da EGM emrine atandı.

Kararnameyle 52 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle:

– İstihbarat Başkanı Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa Emniyet Müdürlüğüne

– Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne

– Elazığ Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Emniyet Müdürlüğüne

– Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Emniyet Müdürlüğüne

– Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Emniyet Müdürlüğüne

– Ardahan Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Bartın Emniyet Müdürlüğüne

– Artvin Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne

– Bingöl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Muğla Emniyet Müdürlüğüne

– Bitlis Emniyet Müdürü Celal Özcan, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne

– Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne

– Hatay Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Emniyet Müdürlüğüne

– Karabük Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne

– Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli Emniyet Müdürlüğüne

– Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin, Rize Emniyet Müdürlüğüne

– Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Bolu Emniyet Müdürlüğüne

– Mardin Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Konya Emniyet Müdürlüğüne

– Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Karaman Emniyet Müdürlüğüne

– Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne

– Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Emniyet Müdürlüğüne

– Çanakkale Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne

– Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Nihat Uzun, Bayburt Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Tamer Cömert, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne,

– Polis Başmüfettişi Hakan Duman, Tunceli Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Salih Gözüm, Yalova Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Cihat Dağdeviren, Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Mahmut Ay, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Yılmaz İpar, Ağrı Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Gökalp Şener, Ardahan Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Hüseyin Adatepe, Artvin Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Beyti Kalaycı, Bilecik Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Şükrü Orhan, Bingöl Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Selim Arıcı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Arif Pehlivan, Çorum Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Onur Karaburun, Edirne Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Adnan Karayel, Elazığ Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi İdris Yılmaz, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Kadir Gökçe, Hatay Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Ahmet Cengiz Koçak, Isparta Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Mehmet Ali Hasan Köse, Karabük Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Mehmet Ömür Saka, Kars Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Sinan Çamuroğlu, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Erdoğan Kartal, Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Arif Çankal, Malatya Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Cebrail Buğday, Mardin Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Serkan Karaman, Muş Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Atilla Aksoy, Ordu Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Mehmet Sarıbuva, Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Erden Bildirici, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Mehmet Ali Kolcu, Uşak Emniyet Müdürlüğüne

– Polis Başmüfettişi Recep Tecimer, Yozgat Emniyet Müdürlüğüne

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