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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e iade-i ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e iade-i ziyaret
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Haziran 2024 - 9:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün CHP Genel Merkezi’nde CHP lideri Özgür Özel ile görüşecek. İade-i ziyaret özelliği taşıyan bu görüşme 8 yıl sonra gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e iade-i ziyarette bulunacak.

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşecek görüşmenin saat 16.00’da başlaması bekleniyor.

Bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi’ne yaptığı ilk ziyaret olacak. Erdoğan en son, 2006 yılında CHP’nin yeni genel merkezine taşınması dolayısıyla dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal’a “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulunmuştu.

ÖZEL, ERDOĞAN’I ZİYARET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi’nde 2 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

8 yıl aradan sonra gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürmüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Özgür Özel’e de İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etmişti. Görüşmeden çıkan ilk sonuç, iki lider arasında diyalogun sürmesi oldu.

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