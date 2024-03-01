Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e iade-i ziyaret

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşecek görüşmenin saat 16.00’da başlaması bekleniyor.

Bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi’ne yaptığı ilk ziyaret olacak. Erdoğan en son, 2006 yılında CHP’nin yeni genel merkezine taşınması dolayısıyla dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal’a “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulunmuştu.