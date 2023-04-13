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Hadise’den yeni şarkısı için duygusal hikaye: Ölmek istedim, ölsün istedim

Hadise’den yeni şarkısı için duygusal hikaye: Ölmek istedim, ölsün istedim
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13 Nisan 2023 - 11:12

Son zamanlarda özel hayatında yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Hadise, cuma günü çıkacak olan Feryat isimli şarkısının hikayesini aktardı. Sessiz bir feryadının olduğunu belirten Hadise, “Kaç kere inandım, kaç kere yanıldım. Ölmek istedim, ölsün istedim. Kalbimi yerimden söküp atmak istedim” ifadelerini kullandı.

Hadise'den yeni şarkısı için duygusal hikaye: Ölmek istedim, ölsün istedim - Sayfa 1

Şarkıları ve sosyal medya hesabı paylaşımlarının yanı sıra özel hayatıyla gündeme gelen Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenmiş ancak evlilikleri 5 ay sürmüştü.

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Hadise'den yeni şarkısı için duygusal hikaye: Ölmek istedim, ölsün istedim - Sayfa 2

Bir süredir hayatında kimse olmayan Hadise, yeni şarkısı Feryat’ı dinleyicilerle buluşturmak için gün sayıyor.

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Hadise'den yeni şarkısı için duygusal hikaye: Ölmek istedim, ölsün istedim - Sayfa 3

“KIYIYA VURMAKTAN YORULUP FERYAT ETMEK İSTEDİM”
Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı için kamera karşısına geçti.

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Hadise'den yeni şarkısı için duygusal hikaye: Ölmek istedim, ölsün istedim - Sayfa 4

14,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni şarkısının tanıtımını yayınlayan Hadise, “Bu şarkıya kadar sessiz bir feryattı benimki, duyanın anlamadığı, anlayacak olanın duymadığı… Kaç kere inandım, kaç kere yanıldım… Ölmek istedim, ölsün istedim. Kalbimi yerimden söküp atmak istedim. Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup bağıra, çağıra feryat etmek istedim… Dinlediğim ilk anda bu şarkının başta benim ve sessiz çığlıkları olan herkesin sesli feryadı olsun istedim… Feryat işte tüm bu hislerle okyanusa açılmayı hayal edip, hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikayesini anlatıyor… 14 Nisan Cuma günü sizinle…” dedi.

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Hadise'den yeni şarkısı için duygusal hikaye: Ölmek istedim, ölsün istedim - Sayfa 5

İşte o klipten görüntüler…

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Hadise'den yeni şarkısı için duygusal hikaye: Ölmek istedim, ölsün istedim - Sayfa 6

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Hadise'den yeni şarkısı için duygusal hikaye: Ölmek istedim, ölsün istedim - Sayfa 7

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Hadise'den yeni şarkısı için duygusal hikaye: Ölmek istedim, ölsün istedim - Sayfa 8

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Hadise'den yeni şarkısı için duygusal hikaye: Ölmek istedim, ölsün istedim - Sayfa 9

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Hadise'den yeni şarkısı için duygusal hikaye: Ölmek istedim, ölsün istedim - Sayfa 10

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Hadise'den yeni şarkısı için duygusal hikaye: Ölmek istedim, ölsün istedim - Sayfa 11

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Hadise'den yeni şarkısı için duygusal hikaye: Ölmek istedim, ölsün istedim - Sayfa 12

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Hadise'den yeni şarkısı için duygusal hikaye: Ölmek istedim, ölsün istedim - Sayfa 13

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Hadise'den yeni şarkısı için duygusal hikaye: Ölmek istedim, ölsün istedim - Sayfa 14

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Hadise'den yeni şarkısı için duygusal hikaye: Ölmek istedim, ölsün istedim - Sayfa 15

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Hadise'den yeni şarkısı için duygusal hikaye: Ölmek istedim, ölsün istedim - Sayfa 16

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Hadise'den yeni şarkısı için duygusal hikaye: Ölmek istedim, ölsün istedim - Sayfa 17

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Hadise'den yeni şarkısı için duygusal hikaye: Ölmek istedim, ölsün istedim - Sayfa 18

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Hadise'den yeni şarkısı için duygusal hikaye: Ölmek istedim, ölsün istedim - Sayfa 19

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