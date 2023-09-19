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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’li sunucuya tepki: Kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’li sunucuya tepki: Kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Eylül 2023 - 13:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan PBS kanalına açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, “Rusya’ya güvenmemem için hiçbir neden yok. 50 yıldır AB kapısında bekletiyorlar. Batı ne kadar güvenilir ise Rusya’da o derece güvenilir” ifadelerini kullandı. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’la ilgili soruya cevap verdiği sırada PBS sunucusu Amna Nawaz’ın sözünü kesmesinin ardından Erdoğan, “Kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın, yargının verdiği karara saygı duyacaksın” dedi.

Amerika PBS kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son 50 yıldır AB’nin kapısında bekliyoruz ve şu anda Rusya’ya, Batı’ya güvendiğim kadar güveniyorum” dedi. Görüşmede Erdoğan, tahıl koridorunun şu an sekteye uğradığını ancak Putin’e olan inancının hala devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde yeniden tahıl koridorunun başlayacağını dile getirdi.

İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ

Erdoğan, “ABD’nin Türkiye’ye F16 savaş uçağı satışı, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasıyla ilişkilendirilmemeli. Bu iki konunun birbiriyle bağlantılı olmaması gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

TUTULMALI

İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili de konuşan Erdoğan, “Verdiği sözleri tutmalı, mevzuat değişikliği yeterli değil” açıklamasında bulundu.

ABD’Lİ SUNUCUYA TEPKİ: KESMEYE HAKKIN YOK

PBS sunucusu Amna Nawaz’ın Sedef Kabaş, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş gibi tutuklamalarla ilgili ‘Bu kişileri susturmaya mı çalışıyorsunuz?‘ sorusuna Erdoğan, “Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde bu tür kararları yargı verir. Eğer yargı bu yönde bir karar vermişse, o zaman yargının verdiği bu karara saygı duyalım. Ben yargı adına konuşacak durumda değilim. Bahsettiğiniz bu kişi (Kavala) protestoların finansörüydü” yanıtını verdi.

Selahattin Demirtaş’ın terörist olduğunu ve 200’den fazla kişinin ölümüne yol açtığını, bu nedenle yargının bir karar verdiğini belirten Erdoğan, program sunucusunun sözünü kesmesinin ardından, “Kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın, yargının verdiği karara saygı duyacaksın” dedi.

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