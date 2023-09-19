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Elon Musk’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye oğlunu neden getirdiği belli oldu

Elon Musk’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye oğlunu neden getirdiği belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Eylül 2023 - 13:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’nin New York kentine gitti. Kurul öncesi Türkevi’nde diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada SpaceX’in kurucusu Elon Musk ile bir araya geldi. Musk’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan görüşmesine kucağında X Æ A-XII Musk adındaki oğluyla gelmesi ise dikkat çekti. Musk’ın oğlunu görüşmeye getirme nedeni ise belli oldu.

ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’la olan samimi diyaloğuyla dünya gündemine oturdu. Musk, New York’taki Türkevi’nde gerçekleşen görüşmeye şarkıcı Grimes’tan olan oğlu “AE A-XII” ile katıldı.

OĞLUNA TOP HEDİYE ETTİ

Erdoğan Musk’a kendi yazdığı “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabının İngilizce versiyonunun yanı sıra Musk’ın çocuğuna da futbol topu hediye etti.

TEKNOFEST’E DAVET

Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk’ı İzmir’de düzenlenecek TEKNOFEST’e de davet etti.

OĞUL X NEDEN TOPLANTIYA GİTTİ?

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre samimi anlar dünyada gündem olurken Musk’ın görüşmeye neden oğlunu getirdiğinin arkasındaki sır perdesi de aralandı. Geçtiğimiz günlerde Grimes’tan gizli bir çocuğu olduğu daha ortaya çıkan ve çocuklarının sayısı 11’e yükselen Musk’ın oğlu “AE A-XII”ı daha önce de satın aldığı Twitter’ın genel kurul toplantısına götürdüğü ortaya çıktı.

2022 yılında yapılan bir toplantıda, adını şimdilerde X olarak değiştirdiği sosyal medya platformunun toplantısına götüren Musk’ın bu kararının arkasında yatan nedenleri ise çocuklarının annesi Grimes açıklamıştı.

Musk’ın 2022 yılında verdiği bir röportajda, önemli bulduğu tüm görüşmelere oğlu “AE A-XII”ı götürdüğünü ve bunu “AE A-XII”ı “veliahtı” olarak gördüğü için yaptığını söyledi

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