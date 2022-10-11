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Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı! 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı! 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor
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11 Ekim 2022 - 17:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu yolu Assos ve Troya tünelleri açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açılan tüneller ile birlikte ortalama 50 dakika süren yolun 5 dakikaya kadar düşeceğini söyledi.

Açılışını yapacağımız Ayvacık-Küçükkuyu yolu ve tünellerin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Uzunluğu 5,7 kilometreyi bulan tünelleriyle bu yol Balıkesir-İzmir’e ulaşımı sağlayan Kuzey Güney aksının önemli kısımlarından biridir. Tüneller sayesinde Kaz Dağları’na en ufak zarar vermeden 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürdük. Yıllık kazancımız ise 133 milyon lira oldu.

Bu yolla birlikte bölgede bölünmüş yol standardına sahip olmayan güzergah bırakmadık. Kaplama ve rölyeflerin projeye ayrı bir güzellik kattığına inanıyorum. Bu çalışmalar tünelleri kullanan vatandaşlarımıza zaferlerin coşkusunu da yaşatacaktır.

Yazın tatilcilerin kışın bölge halkının ulaşımını sağlayacak bu projede emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Tıpkı Anadolu’nun diğer yerleri gibi Çanakkale’nin de her köşesi tarihimizle bezelidir. Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal’in ve kahramanların hatıraları bu şehrin her avuç toprağında buram buram kokmaktadır. Çanakkale iki yakasındaki iki hisarla misafirlerini selamlamaktadır.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor

 

1915 Çanakkale Köprüsü’yle boğazı geçen otoban projesi bile tarihe kazılmış bir mühürdür. 81 vilayetimizin tamamını saran hamlenin daha çalışmalarını sürdürüyoruz. Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka bir iş yapmazken biz ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz. Daha önce milletimizi 2023 hedeflerimizi ufkuyla buluşturmuşsak Türkiye Yüzyılı programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz.

20 yılda ülkemizi dünyanın en büyükleri arasına yükseltmek için altyapıyı kurduk.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda, Türkiye’yi büyük dönüşüme hazırlıyoruz. Hayat pahalılığının getirdiği sıkıntılar olmakla beraber imkanlarımız daha büyüktür. Türkiye’yi güçsüz, idari olarak dağınık, vizyon olarak kısır, hizmet olarak eksik günlerine geri döndürmek isteyenler elbette vardır. Milletimiz demokrasi ve kalkınmayla elde ettiği kazanımların kıymetini biliyor. Gençlerimizin Türkiye yüzyılı konusundaki heyecanının büyüklüğünü söylemeye gerek bile duymuyorum. Bunun için eser ve hizmet siyasetimizin ürünü bu projelerin açılışına ara vermeden yeni bir vizyon inşa ediyoruz.

 

 

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