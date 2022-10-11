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ÖCALAN SORGUSUNA GİR DEDİLER GİRMEDİM

ÖCALAN SORGUSUNA GİR DEDİLER GİRMEDİM
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11 Ekim 2022 - 17:05
Sığınmacı karşıtı politikasıyla gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

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