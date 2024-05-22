Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Özgür Özel ‘arsız metin yazarları’ demişti: MHP’li iki isim tehdit ve hakaretle karşılık verdi!

Özgür Özel ‘arsız metin yazarları’ demişti: MHP’li iki isim tehdit ve hakaretle karşılık verdi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
22 Mayıs 2024 - 16:41

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “arsız metin yazarları” dediği MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter’den açıklama geldi. Yönter, Özgür Özel’e “aşağılık bir müfteri” diye hakaret etti. Yalçın ise “Özgür Özel’e her hadsizliğinde çarçabuk haddini bildiririz” tehdidinde bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memleket Partisi’nin genel merkezi kapatıldı mı? Resmi açıklama geldiMemleket Partisi’nin genel merkezi kapatıldı mı? Resmi açıklama geldi
Dünyaca ünlü banka HSBC’den Türkiye analizi! ‘Riskler sürse de…’Dünyaca ünlü banka HSBC’den Türkiye analizi! ‘Riskler sürse de…’
İmamoğlu’nun Roma ziyaretindeki lüks otel olay oldu! ‘Büyük gol yiyecekler’İmamoğlu’nun Roma ziyaretindeki lüks otel olay oldu! ‘Büyük gol yiyecekler’
İran’da seçim tarihi belli oldu!İran’da seçim tarihi belli oldu!
Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam yapıldıSchengen vize ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prof. Naci Görür’den Marmara için korkutan uyarı! “Türkiye diz üstü çöker”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Özel ‘arsız metin yazarları’ demişti: MHP’li iki isim tehdit ve hakaretle karşılık verdi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kırmızı bültenle aranıyordu: Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen’in oğluna bakıcı şiddeti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oyunculukta iddialıyım
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü aktörden foto muhabire yumruklu saldırı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Survivor’da ilk eleme adayı belli oldu! Acil durum konseyi yapıldı: Kurallar değişti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
PKK’nın kritik ismi Manisa’da yakalandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! 1 komiser gözaltına alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
HSK 1044 hakim ve savcı adayının atamasını yaptı
SON DAKİKA HABERLERİ
PKK’nın kritik ismi Manisa’da yakalandı!Mayıs 22, 2024-9:04 am
HSK 1044 hakim ve savcı adayının atamasını yaptıMayıs 22, 2024-8:58 am
KKTC’de asgari ücret 29.640 TL oldu!Mayıs 22, 2024-8:57 am
Chat GPT’den “Scarlett Johansson” kararı!Mayıs 21, 2024-8:31 am
İran’da seçim tarihi belli oldu!Mayıs 21, 2024-8:31 am
Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam yapıldıMayıs 21, 2024-8:30 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran’a taziye telefonuMayıs 21, 2024-8:29 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !