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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı…

2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Ocak 2024 - 13:05

Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde birçok kişi para, aşk, kariyer ve sağlık konusunda burçlara başvuruyor. Peki yeni yılda burçları ne bekliyor? Astrolojiye göre 2024, bazı burçlar için adeta şans yılı olacak. İşte ay ay para, kariyer, aşk ve sağlık konularında 2024 yılında zirveyi görecek olan burçlar…

2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 1

Burçların insan karakterleri ve kaderlerine etkisi olduğuna uzunca yıllardır inanılmaktadır. Yüzyıllardır gök cisimlerinin hareket ve konumları insanların kader ve karakterleriyle ilişkilendirilir. Burçlar günlük yaşantımızda olmak üzere hayatın pek çok noktasında karşımıza çıkabiliyor. 2024 senesinin en şanslı burçları belli oldu. Onlar yeni yılda para, aşk ve başarıyı adeta üzerlerine çekecek. İşte ay ay para, kariyer, aşk ve sağlık konularında 2024 yılında zirve olan burçlar…

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 2

OCAK AYI BURÇ YORUMLARI

Ocak ayında Koç, OğlakTerazi ve Yengeç burçları para konularında şanslı olacak.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 3

AslanBoğaKova ve Akrep burçları ise arkadaşlık, ortaklı iş ve toplumsal olaylarda daha şanslı olacak.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 4

ŞUBAT AYI BURÇ YORUMLARI

Şubat ayında AslanBoğaKova ve Akrep burçları iletişim, eğitim, kardeşler ve ulaşımla ilgili konularda şanslı olacak.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 5

YayBaşakİkizler ve Balık burçları ise para konularında şanslı olacak.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 6

MART AYI BURÇ YORUMLARI

YayBaşakİkizler ve Balık burçları iş hayatları ve kariyer anlamında şans kazanacak.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 7

KoçOğlakTerazi ve Yengeç burçları da aşk hayatları, hobileri ve flörtleri konusunda şans kazanacak.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 8

NİSAN AYI BURÇ YORUMLARI

KoçOğlakTerazi ve Yengeç burçları organizasyon, günlük rutinler ve bakım, zindelik, kişisel bakım, diyet/egzersiz, doğal yaşam konularında şanslı olacak.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 9

AslanBoğaKova ve Akrep burçları ise fevri kararlar vermemeye dikkat etmeli.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 10

MAYIS AYI BURÇ YORUMLARI

AslanBoğaKova ve Akrep burçları kalplerinin sesini dinlerse kazanacak.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 11

YayBaşakİkizler ve Balık burçları ise bu ay temkinli olmakta fayda var.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 12

HAZİRAN AYI BURÇ YORUMLARI

YayBaşakİkizler ve Balık burçları için şanslı bir dönem. Özellikle kredi, borç, miras, alacak- verecek ve dava konularında…

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 13

KoçOğlakTerazi ve Yengeç burçları ise bu ay aşk hayatınıza dikkat edin.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 14

TEMMUZ AYI BURÇ YORUMLARI

KoçOğlakTerazi ve Yengeç burçları yurtdışı bağlantılı konular ve eğitimle alakalı konularda şans yakalayacak.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 15

YayBaşakİkizler ve Balık burçları için yeni bir dönem başlıyor.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 16

AĞUSTOS AYI BURÇ YORUMLARI

AslanBoğaKova ve Akrep burçları kariyer anlamında çok başarılı olacak.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 17

YayBaşakİkizler ve Balık burçları ise organizasyon, günlük rutinler ve bakım, zindelik, kişisel bakım, diyet/egzersiz, doğal yaşam konularında şanslı etkilere sahip…

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 18

EYLÜL AYI BURÇ YORUMLARI

YayBaşakİkizler ve Balık burçları artık kendinizi keşfetme zamanı.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 19

KoçOğlakTerazi ve Yengeç burçları fevri kararlar vermemeye özen gösterin.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 20

EKİM AYI BURÇ YORUMLARI

KoçOğlakTerazi ve Yengeç burçları aşk hayatları, hobileri ve flörtleri konusunda şans kazanacak.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 21

AslanBoğaKova ve Akrep burçları arkadaşlık, ortaklı iş ve toplumsal olaylarda daha şanslı olacak.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 22

KASIM AYI BURÇ YORUMLARI

AslanBoğaKova ve Akrep burçları kredi, borç, miras, alacak- verecek ve dava konularında şanslı olacak.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 23

YayBaşakİkizler ve Balık burçları aşk hayatlarıyla alakalı sürpriz gelişmelere açık olacak.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 24

ARALIK AYI BURÇ YORUMLARI

YayBaşakİkizler ve Balık burçları bu ay kalbinizin sesini iyi dinleyin. AslanBoğaKova ve Akrep burçları ani ve fevri kararlar almayın.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 25

KoçOğlakTerazi ve Yengeç burçları yıl sonunda ev, emlak ve ailevi konularda şansınız çok yüksek olacak.

 

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 26

NOT: Aylarda yazılmayan burçlar için durum stabil devam edecek, hayat akışlarında herhangi bir değişiklik yaşanmayacak.

KAYNAK: CNN TÜRK

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 27

EN ZEKİ BURÇ HANGİSİ?

Zeka seviyenizle burcunun arasında bir bağlantı olduğunu düşünür müydünüz? Evet yanlış duymadınız. Yapılan araştırmalar sonucunda burcunuzun, sizin bir dahi olduğunuzun kanıtı olabileceği ortaya çıktı. Zeka seviyeleri diğerlerine oranla yüksek olan burçlar sıralandı.

İşte IQ seviyeleri diğerlerine oranla daha yüksek olan burçların listesi…

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 28

Aslında, en zeki 5 burç Kova, Başak, Oğlak, Akrep ve İkizlerdir. Ancak dahilerin sahip olma eğiliminde olduğu kişilik özelliklerine sahip başka işaretler de vardır.

Dahiler; konfor alanlarının dışına çıktıklarında tamamen atılmazlar; esnektirler ve duruma veya çevreye uyum sağlayabilirler.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 29

İyi vakit geçirmek için başkalarının yanında olmaları gerekmez, çünkü hayattan zevk almayı bilir ve genellikle bir projeye veya problem çözmeye odaklanmaktan oldukça mutludurlar. Dahi olmak için inek olmanıza gerek yok, sadece yüksek bir zekaya ve yaratıcı bir beyne sahip olmanız gerekiyor.

İşte IQ seviyesi yüksek olan o burçlar…

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 30

1. KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Kova, neredeyse her şeyi entelektüel zihinleri aracılığıyla filtreleme eğilimindedir.

Kendilerini bir durumdan uzaklaştırabilirler, bu da bir çözüm bulmalarını kolaylaştırır. Dengeli, yaratıcı ve soğukkanlı olmalarıyla tanınırlar.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 31

Geniş fikirlidir ve kendileri dışındaki kaynaklardan fikir ve kavramları kabul ederler. Aslında, alternatif bakış açıları ararlar.

Ancak, bir şeyi destekleyen kanıtları görmeden bir şey hakkında bir inanca bağlanmazlar.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 32

2. BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Başaklar, insanların çoğu sıradan şeyler olsa bile, her türlü şeylerle ilgilenir.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 33

Bir çözüm için, cevap veya cevap bulmak Başak’tan satın alınması zorsa. Çözülemeyeni ve yapabileceğini düzeltmeyi sevenler. Ve sürekli düşünüyorlar.

Övünmeyi sevmeseler de, Başak’ın çözemediği çok az şey vardır.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 34

3. OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Oğlaklar, akıllı kararlar vermelerine yardımcı olan çok metodik, kesin ve oldukça yapılandırılmış bir düşünce tarzına sahiptir.

Hedefleri hakkında net bir fikre sahip olarak aşırı dürtüsel olmaktan kaçınırlar ve alternatif stratejiler düşünmeye istekliyken büyük resme bakarlar ve tüm sonuçları düşünürler.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 35

Oğlaklar akıllı mı? Evet, Oğlaklar çok zeki olma eğilimindedir ve beyinlerini iyi bir şekilde kullanma yeteneğine sahiptir!

Onlar çeşitli konularda yaşam boyu öğrencilerdir. Vazgeçmezler; bir hata yaptıklarında, ondan öğrenirler ve uyum sağlarlar.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 36

4. AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Akrep’i zihinsel güçleri, algısal zekaları ve yoğunlukları nedeniyle kandırmak neredeyse imkansızdır.

Algısal akıl yürütmeleri veya duyularından aldıkları bilgileri kullanma yetenekleri vardır. Duyularından çok fazla bilgi edinmekle kalmaz, aynı zamanda onu çok hızlı bir şekilde kullanabilirler.

Akrepler, diğer insanların kaçırmaya meyilli olduğu bilgileri alır. Bir Akrep’i dolandıramazsınız çünkü hemen üzerinize gelirler ve yüksek zekalarını intikam için kullanmalarını istemezsiniz.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 37

5. İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)

Tek yapmanız gereken İkizler konuşmasını dinlemek ve onların dehasını anlayacaksınız.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 38

Zodyak’ın en hızlı düşünürleridir ve bilgi edinme ve yayma konusunda özel bir yeteneğe sahiptirler. Genellikle, bir dehanın başka bir göstergesi olan tam gelişmiş bir mizah anlayışına sahiptirler.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 39

Komik insanlar sadece daha yüksek IQ’lara sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla yaratıcılık sergilerler, etkileyici akıl yürütme becerilerine ve sözlü becerilere sahiptirler ve oldukça kolay yeni arkadaşlar edinirler. Bu, İkizleri mükemmel bir şekilde tanımlar çünkü tüm bu kişilik özelliklerine sahiptirler!

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 40

6. BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Balık, dağınık beyinli dahiler klişesinden farklı değildir.

Balıklar süper yüksek zeka ve yaratıcılığa sahiptir, ancak bazen kendi hayal güçlerine kapılabilirler. O kadar çok fikirleri var ki, boğulabilirler…

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 41

Balıklar, başkalarının yaşadıklarına karşı duyarlı olma eğilimindedir – sanki bir başkasının ne düşündüğünü veya hissettiğini hissedebiliyormuş gibi.

Duygusal olarak zekidirler, o kadar ki içgüdülerine güvenirler, karakter konusunda harika yargıçlardır ve gerçekten iyi bir insan olmayı önemserler.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 42

Bazı insanlar girdikleri her ortamda çekicilikleriyle ön plana çıkar. Bu durum astrolojiye göre kişilerin burçlarından kaynaklanabilir. Bilindiği üzere; burçlar, kişilerin doğdukları gün ve aya göre belirlenir. Ateş, toprak, hava ve su olarak gruplandırılan bu burçlar bazı kişilere göre; yaşamımızda büyük bir rol oynar. Sabah’ta yer alan habere göre uzman astrologlar çekicilikleri, yüksek libidoları ile öne çıkan burçları bir bir sıraladı.

İşte o sıralama!

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 43

1. AKREP

Akrepler, yüksek bir cinsel dürtüye sahiptir ve son derece şehvetli ve aşklıdır.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 44

Tüm burçlar arasında çekicilikleriyle ön plana çıkan bu burç temel olarak libidoları tarafından yönetilirler, bu nedenle 1 numaralı yer onlara ayrılmıştır.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 45

2. KOÇ

Koç burçları genel olarak arzulu bir karaktere sahiptir. İkili ilişkilerinde bu detay onlar için oldukça önemli olurken öte yandan bu burçlar yine girdikleri her ortamda ilgiyi üzerine toplayabilecek kabiliyete de sahiptir.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 46

Bu nedenle Koç burcunu sıralamanın ikinci kısmına koyabilirsiniz.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 47

3. BOĞA

Üçüncü burç ise kesinlikle Boğa’dır. Özellikle gücüyle ön plana çıkan Boğa, şüphesiz en güçlü ve hakim burçlarından biridir. Onlar her zaman ne istediklerini bilirler. Tam da bu özgüvenle en çekici burçlar arasında sıralamada ilk üçe girebilirler.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 48

4. ASLAN

Bu sıralamaya Aslan burcunu eklememek olmaz elbet. Libidosu yüksek olan Aslan burcu erkek-kadın fark etmeksizin gerek özgüvenleri gerekse liderlik özellikleriyle girdikleri her ortamda güneş gibi parlamaktadır.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 49

Bu burç ilk başta biraz fazla korkutucu ve kibirli görünse de, kimsenin Aslan’ın emirlerine karşı koyamamasının bir nedeni var.

Güneş’in bu burç üzerinde çok büyük bir hakimiyeti vardır. Aslan figürü tarih boyunca kahramanlık ve krallık sembolü olarak değerlendirilmiştir. Ne kadar dördüncü sırada olsa da Aslan burçları diğer tüm burçlarla çekicilik konusunda yarışabilir.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 50

Bu 4 burç girdikleri her ortamda daima öne çıkan çekicilikleriyle bilinse de diğer birçok burcun da oldukça dikkat çeken yönleri bulunur…

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 51

Örneğin; Başak ve Oğlak gibi astrolojik burçlar azimli ve hırslıdır, ayrıca sonuçlar ve başarılar konusunda çok titizdirler.

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2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer onların olacak! Ay ay ortaya çıktı… - Sayfa 52

Yengeçler, İkizler ve Balıklar, duygularla baş etme konusunda harikadır.

Yaylar ve Kovalar ise kaygısız ve bağımsızdır.

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