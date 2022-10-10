GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI: GSB personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte, son tarih…

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, “KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç (3) katına kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre, 1200 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapılacaktır.” ifadeleri yer aldı. 10 Ekim’de başlayan GSB personel alımı başvuruları için son tarih de merak konusu oldu. Peki, GSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte detaylar…