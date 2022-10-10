GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI: GSB personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte, son tarih…

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, “KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç (3) katına kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre, 1200 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapılacaktır.” ifadeleri yer aldı. 10 Ekim’de başlayan GSB personel alımı başvuruları için son tarih de merak konusu oldu. Peki, GSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte detaylar…
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Adaylar başvurularını, 10 Ekim 2022 (10.00) – 14 Ekim 2022 (17.00) tarihlerinde yapabilecekler.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?
Başvurular, e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.