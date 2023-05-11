Kemal Kılıçdaroğlu’dan Muharrem İnce’ye çağrı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye çağrıda bulundu.
Kılıçdaroğlu, İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu.
Paylaşımına Barış Manço’nun “Halil İbrahim Sofrası” şarkısını da ekleyen Kılıçdaroğlu, “Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…” ifadelerini kullandı.