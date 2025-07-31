KAZDAĞLARI’NIN KALBİNDE DOĞAYLA BÜTÜNLEŞEN LÜKS KAÇAMAK

Kazdağları’nın eşsiz doğasında yer alan Suuyla Kazdağları, bölgeye yepyeni bir soluk getiriyor. Doğallığı, sakinliği ve modernliği bir araya getiren bu özel otel, ziyaretçilerine hem ruhsal hem fiziksel anlamda yenilenme fırsatı sunuyor.

Bu butik otelin kurucusu ve işletmecisi olan Orhan Demirel, doğaya duyduğu saygı ve misafirperverlik anlayışıyla bölgedeki turizme kaliteli bir alternatif kazandırdı. Misafirlerine sadece bir konaklama deneyimi değil; aynı zamanda huzur, doğayla bütünleşme ve gastronomik keşif imkanı da sunuyor.

“Kazdağları’nın Ruhu ile Bütünleştik”

Orhan Demirel basına yaptığı açıklamada:

“Amacımız yalnızca bir otel işletmek değil. Suuyla Kazdağları’nı, doğaya saygılı, samimi, rafine bir yaşam alanı olarak tasarladık. Her detayda huzur, kalite ve sadelik var.”

ifadelerini kullandı.

Tuzlu Su Havuzu ve Gurme Lezzetler

Otelin öne çıkan özelliklerinden biri de, bölgede nadir bulunan tuzlu su havuzu. Ayrıca otel restoranında sunulan gurme pizzalar ve seçkin içecekler, doğayla iç içe geçen eşsiz bir lezzet deneyimi vadediyor.

Sosyal Medyada Dikkat Çekiyor

Suuyla Kazdağları, yalnızca doğasıyla değil, aynı zamanda modern tasarımı ve sosyal medyada dikkat çeken konsept içerikleriyle de büyük ilgi topluyor.

📸 Instagram: @Suuylakazdaglari

🌐 Web: www.suuylakazdaglari.com

📞 Tel: 0532 511 89 69

📍 Basın İrtibat:

Orhan Demirel

Kurucu & İşletmeci – Suuyla Kazdağları

E-posta: info@suuylakazdaglari.com

Tel: 0532 511 89 69

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