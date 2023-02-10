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Kahramanmaraş merkezli deprem faciasında 5. gün! Can kaybı 18 bini aştı…

Kahramanmaraş merkezli deprem faciasında 5. gün! Can kaybı 18 bini aştı…
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10 Şubat 2023 - 17:07

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depreme ilişkin son verileri paylaşan AFAD, depremde can kaybının 18 bin 991’e yükseldiğini bildirdi.

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