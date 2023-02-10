Kahramanmaraş merkezli deprem faciasında 5. gün! Can kaybı 18 bini aştı…

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depreme ilişkin son verileri paylaşan AFAD, depremde can kaybının 18 bin 991’e yükseldiğini bildirdi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.
‘Yüzyılın afeti’ olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı.
AFAD depremde can kaybının 18 bin 991‘e yükseldiğini, 75 bin 523 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.